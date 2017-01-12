Харьковский музыкальный дуэт, исполняющий песни в стиле хип-хоп, регги и фанк — 5'Nizza после 10-летней паузы представит третий альбом. Презентация пройдет в Prime Hall 18 мая .





Известность группе 5'Nizza принесли спонтанные выступления на КаZантипе, а дебютный альбом разошелся по стране на пиратских болванках еще до официального релиза. Эти песни давно существуют отдельно от авторов — в исполнении уличных музыкантов, во дворах домов под расстроенную гитару, в сознании целых поколений. Честность и синергия ребят никогда не перестанут впечатлять не только публику, но и самих музыкантов.

«2 альбома — это несерьезно» — говорит Сергей Бабкин.

«КУ» — радушное приветствие после долгого отсутствия. Мы бережно храним ту составляющую, за которую нас однажды так сильно полюбили, и стараемся привносить новое дыхание нашей музыкальной структуре. Очень многое изменилось и появилось в музыкальном мире. Мы все это слышим, видим и пропускаем через себя. Этот альбом — своеобразный всплеск, некий клубок впечатлений эмоциональных потрясений, переосмысленных взглядов на мир и жизнь в целом» — Сергей Бабкин.

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Релиз альбома «КУ» запланирован на февраль 2017 года. 5'Nizza всегда была и продолжает быть феноменом, разбивающим все возможные рамки. Единение и дурачество этих музыкантов рождают гениальность в честности и простоте, которые так ценны в современном мире.

«Наш 3-й альбом - возвращение на детскую площадку взрослым. Поразительная синергия двух разных стихий преобразовалась во что-то третье — то, что лучше всего можно описать вместительным словом — КУ!» — резюмировал Андрей Запорожец.

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