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Прогноз Moody’s: вырастут все экономики СНГ, кроме Беларуси

13.01.2017 15:35 — Разное | БДГ  
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Рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует Беларуси в 2017 году падение экономики.

По данным экспертов Moody’s, экономики всех стран-членов СНГ в этом году покажут рост, тогда как экономику Беларуси ждет замедление. Как пишут  Naviny.by, обзор рейтинговое агентство делало по всем девяти странам. Прогноз таков: темпы роста экономик по региону вырастут с 1% в 2016 году до 2% в 2017 году и до 3% в 2018 году.

«Правительства стран СНГ справились с шоком нефтяных цен, используя проверенные методы, такие как введение плавающего валютного курса и ужесточение денежной и фискальной политики. Это помогло смягчить последствия падения цен на нефть и позволит большинству стран СНГ показать некоторое улучшение экономики в 2017 году. Однако макроэкономический прогноз остается слабым, и риски снижения кредитоспособности все еще доминируют», — поясняет один из авторов отчета, старший вице-президент агентства Moody’s Кристин Линдоу.

Сообщается также, что некоторое повышение цен на нефть может позволит правительствам стран-экспортеров нефти допустить определенные послабления в бюджетной и денежной политике, а в странах-импортерах нефти будет отмечаться некоторое увеличение притока денежных переводов.

 
 
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Рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует Беларуси в 2017 году падение экономики.

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