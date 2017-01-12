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Брифинг "Обмен акций предприятий на чеки "Имущество"

13.01.2017 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Облисполкомы страны с 10 января 2017 года дополнительно направили для обмена на именные приватизационные чеки "Имущество" акции 13 открытых акционерных обществ с долей государства. В частности, обменять чеки можно будет на акции таких предприятий, как Смиловичская валяльно-войлочная фабрика, Борисовский шпалопропиточный завод и Борисовский авторемзавод, "Дорстроймонтажтрест", Минский вагоноремонтный завод, Радошковичский керамический завод и другие. 

В настоящее время в подразделениях Беларусбанка на именные приватизационные чеки "Имущество" обмениваются акции 104 открытых акционерных обществ.

Об особенностях обращения в нашей стране чеков "Имущество" и других предложениях ГКИ расскажет:

  • заместитель начальника главного управления имущественных отношений — начальник управления учета и распоряжения акциями Госкомимущества Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь Анна КОРНИЕВИЧ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 17 января, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: e.semenova@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 664 28 04.

Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник, 17 января, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча представителей ГКИ с журналистами, посвященная расширению списка...

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