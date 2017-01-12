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Фото дня. По Витебску ездит такси с ободряющей надписью
В Витебске заметили такси с позитивной надписью на заднем стекле: «Ной не ныл и ты не ной».
Фото, сделанное в самом центре города, на улице Калинина,
Ной — персонаж из Ветхого Завета. Согласно Библии, Ной был праведником в своем поколении, за что был спасен Богом от Всемирного потопа и стал продолжателем человеческого рода. Для этого он построил ковчег и взял туда членов своей семьи и по паре животных каждого вида. По окончании потопа ковчег прибило к горам, все находившиеся на нем остались живы.
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В Витебске заметили такси с позитивной скороговоркой на заднем стекле: "Ной не ныл и ты не ной".
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