В Витебске заметили такси с позитивной надписью на заднем стекле: «Ной не ныл и ты не ной».



Фото: vk.com/typical_vitebsk

Фото, сделанное в самом центре города, на улице Калинина, опубликовали в группе «Это Витебск, детка!». Пользователи шутят: «Надпись эта будет актуальна на общественном транспорте в час пик…»

Ной — персонаж из Ветхого Завета. Согласно Библии, Ной был праведником в своем поколении, за что был спасен Богом от Всемирного потопа и стал продолжателем человеческого рода. Для этого он построил ковчег и взял туда членов своей семьи и по паре животных каждого вида. По окончании потопа ковчег прибило к горам, все находившиеся на нем остались живы.

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