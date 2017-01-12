Домохозяйки с детьми до 7 лет, которые ходят в детский садик, не будут уплачивать налог на тунеядство за прошлые годы. Об этом FINANCE.TUT.BY рассказали в Минтруда и соцзащиты. Напомним, вчера были внесены изменения в нашумевший декрет № 3, в результате изменился список тех, кому нужно платить сбор в казну. Норма, которая касается неработающих мамочек с детьми, уже успела наделать немало шума.



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Раньше по декрету № 3 признавались участвующими в финансировании госрасходов (то есть не платили сбор) в числе прочих граждане «в период… воспитания в семье ребенка в возрасте до 7 лет». В прошлом году возрастную планку предлагали поднять до 10 лет, но на этот шаг не пошли. Зато внесли уточнение: родители, которые воспитывают детей до 7 лет, не будут платить налог на тунеядство только в том случае, если ребенок в возрасте от 3 до 7 лет не получает дошкольное образование.

— Некоторые мамы, отправляя ребенка в детский сад, сами себе удлиняют декретный отпуск, не устраиваясь на работу, — пояснил позицию госорганов в интервью БЕЛТА замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков.

Кроме того, по измененному декрету продлили сроки уплаты сбора — до 20 февраля 2017 года, ведь списки плательщиков нужно будет уточнить. Именно это и вызвало переполох среди мамочек: «Получается, что сначала разрешили не платить налог, а потом передумали? — недоумевали читательницы, звонившие в редакцию. — Но ведь время назад не вернешь, мы не можем ни на работу устроиться в прошлые годы, ни ребенка из садика забрать!».

А вот у тех, кто попал в так называемую трудную жизненную ситуацию, наоборот, появились шансы не платить сбор: их, напомним, от уплаты налога могут освобождать местные органы власти. Как пояснили в Минтруда, этих граждан смогут освободить от уплаты налога и за прошлые периоды.

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