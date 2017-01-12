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Решение Беларуси отменить визы для граждан 80 стран мира, в том числе всех стран ЕС, не повлечет ответного шага со стороны Евросоюза, потому что наша страна не готова к выполнению соглашения о реадмиссии.

Об этом заявил глава главного консульского управления МИД Беларуси Игорь Фисенко. Снижение стоимости шенгенской визы до 35 евро для белорусов увязано с соглашением о реадмиссии, пояснил чиновник. Выполнить его сегодня Беларуси не в состоянии.

Фисенко пояснил, что за последние два года Евросоюз в связи с наплывом мигрантов пересмотрел свои подходы к решению визового вопроса. «Честно говоря, в 2015 году, два года назад, отношение к этому вопросу было одним, но после миграционного кризиса в Европе произошла определённая переоценка ценностей, в том числе и на экспертном уровне, и в той ситуации, в которой мы сегодня находимся, мы не считаем, что мы согласны выполнить соглашение о реадмиссии в том понимании, как это считает необходимым Евросоюз. У нас просто нет для этого соответствующей инфраструктуры и так далее. Необходимо быть реально готовыми принимать людей, которые будут возвращаться к нам в рамках процедуры реадмиссии", - цитирует Фисенко БЕЛТА . Как пояснил предствитель МИДа, для выполнения этой процедуры нужно время и деньги.

Соглашение о реадмиссии предусматривает, что Беларусь обязана принимать обратно подлежащих депортации граждан - как своих, так и тех, что выехали в другую страну с ее территории.