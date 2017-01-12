﻿ Активы Беларуси в инвалюте сократились за декабрь на 2,9 процента. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Активы Беларуси в инвалюте сократились за декабрь на 2,9 процента

13.01.2017 15:55 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Активы Беларуси в инвалюте сократились за декабрь на 2,9 процента

фото: kapital.kz

Официальные резервные активы и другие активы Беларуси в иностранной валюте за декабрь 2016 года уменьшились на 2,9% и на 1 января 2017 года составили 5,375 млрд долларов.

Такие данные содержатся в статистическом отчете Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА. В структуре инвалютных активов официальных органов Беларуси резервные активы на 1 января сложились в размере 4,927 млрд долларов против 4,838 млрд долларов на 1 декабря. В том числе резервы в конвертируемых иностранных валютах составляют 2,42 млрд долларов, СПЗ (специальные права заимствования) - 499,8 млн долларов, золото (включая предоставленное в ссуду) - 1,72 млрд долларов, другие резервные активы - 286,9 млн долларов.

Другие активы в иностранной валюте и золоте, не включенные в состав резервов (ликвидные активы в банках с рейтингом ниже инвестиционной категории по рейтинговым шкалам международных рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard and Poor`s и Moody`s Investors Service), на 1 января составили 448,3 млн долларов. Из них депозиты - 438,2 млн долларов, депозиты в золоте - 10,1 млн долларов. Ожидаемые в течение года траты официальных органов в иностранной валюте по состоянию на 1 января составили 4,795 млрд долларов, которые необходимо выплатить по ссудам и ценным бумагам.

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальные резервные активы и другие активы Беларуси в иностранной валюте за декабрь 2016 года уменьшились на 2,9% и на 1 января 2017 года составили 5,375 млрд долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Жировки минчан, проигнорировавших поверку счетчиков воды, могут значительно "потяжелеть"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика