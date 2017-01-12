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Активы Беларуси в инвалюте сократились за декабрь на 2,9 процента
13.01.2017 15:55 — Разное | Ежедневник
фото: kapital.kz
Официальные резервные активы и другие активы Беларуси в иностранной валюте за декабрь 2016 года уменьшились на 2,9% и на 1 января 2017 года составили 5,375 млрд долларов.
Такие данные содержатся в статистическом отчете Национального банка Беларуси, сообщает
Другие активы в иностранной валюте и золоте, не включенные в состав резервов (ликвидные активы в банках с рейтингом ниже инвестиционной категории по рейтинговым шкалам международных рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard and Poor`s и Moody`s Investors Service), на 1 января составили 448,3 млн долларов. Из них депозиты - 438,2 млн долларов, депозиты в золоте - 10,1 млн долларов. Ожидаемые в течение года траты официальных органов в иностранной валюте по состоянию на 1 января составили 4,795 млрд долларов, которые необходимо выплатить по ссудам и ценным бумагам.
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Официальные резервные активы и другие активы Беларуси в иностранной валюте за декабрь 2016 года уменьшились на 2,9% и на 1 января 2017 года составили 5,375 млрд долларов.
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