МИНСК, 13 янв – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на субботу 14 января из-за сильных снегопадов, сообщили Sputnik в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам Гидромета, погода в первый день выходных на территории республики существенно ухудшится – повсеместно пройдет мокрый снег, а высота снежного покрова за сутки увеличится в среднем на восемь сантиметров.

"В субботу 14 января утром и днем на большей части территории республики и в Минске ожидается сильный мокрый снег", – сказали в синоптики.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в стране объявлен оранжевый уровень опасности.

Синоптики предупредили, что на дорогах возможна гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега.

Как ранее сообщил Sputnik начальник службы гидрометеорологических прогнозов Гидромета Дмитрий Рябов, уже в воскресенье 15 декабря погода стабилизируется, а в понедельник похолодает .