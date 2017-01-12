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Синоптики объявили на субботу 14 января оранжевый уровень опасности
13.01.2017 16:34 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на субботу 14 января из-за сильных снегопадов, сообщили Sputnik в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По прогнозам Гидромета, погода в первый день выходных на территории республики существенно ухудшится – повсеместно пройдет мокрый снег, а высота снежного покрова за сутки увеличится в среднем на восемь сантиметров.
"В субботу 14 января утром и днем на большей части территории республики и в Минске ожидается сильный мокрый снег", – сказали в синоптики.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в стране объявлен оранжевый уровень опасности.
Синоптики предупредили, что на дорогах возможна гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега.
Как ранее сообщил Sputnik начальник службы гидрометеорологических прогнозов Гидромета Дмитрий Рябов, уже в воскресенье 15 декабря
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Гидромет обещает, что уже в воскресенье 15 декабря погода стабилизируется, а в понедельник похолодает.
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