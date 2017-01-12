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Голуби за большие деньги: хобби, которое вы не можете бросить
13.01.2017 16:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Когда в Шанлиурфе, на юго-востоке Турции, наступает ночь, большинство улочек старого городского базара пустеют, кроме одной. Поток людей несет картонные коробки, наполненные голубями, к группе из трех чайных.
Здесь продают птиц на знаменитых Шанлиурфских аукционах заводчикам голубей. Это увлечение процветает уже сотни лет по всему региону и за близлежащей границей в истерзанной войной Сирии.
"Однажды я продал пару голубей за 35 000 турецких лир, — говорит аукционист Имам Дилдас. — Это страсть, хобби, которое вы не можете бросить. Я известен как человек, продавший холодильник и золотые браслеты моей жены, чтобы заплатить за голубей".
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В стране, где минимальная зарплата составляет около 1400 Лир (367 долларов США) за месяц, энтузиасты регулярно легко тратят сотни долларов за одну птицу.
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