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Итоги недели: отмена виз, тунеядцы и приговор за пикантное фото

13.01.2017 16:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Собеседники в студии напомнили об изменении приема в вузы и ссузы — с этой новости началась информационная неделя. В частности, теперь абитуриенты могут сдавать четыре предмета на ЦТ, а сертификат с баллом будет действителен в течение двух лет.

"Изменение правил приема даст абитуриентам возможность маневрировать. В частности, теперь они могут расширить перечень специальностей, куда могут поступить ", — уточнил Александр Кривошеев.

Возможность маневра теперь появится и у граждан, на которых ранее распространялось действие президентского декрета "О предупреждении социального иждивенчества". В декрете №1 уточняются списки граждан, которые освобождаются от возмещения государственных расходов.

"Фактически, поправки в декрет касаются лиц, которые проходят альтернативную службу, тех же спортсменов национальных сборных и матерей, которые воспитывают малолетних детей", — отметил Александр Кривошеев.

Значимой темой международного масштаба на уходящей неделе стал указ президента о безвизовом порядке въезда в Беларусь для граждан 80 государств на срок не более 5 суток через пункт пропуска "Национальный аэропорт Минск".

"Страна становится открытой. Срок в 5 дней дает возможность иностранцам заинтересоваться Беларусью, а нашим гражданам — и попрактиковаться в иностранных языках, и заработать на услугах", — сказал Евгений Казарцев.

В продолжение международной темы собеседники в студии отметили ряд громких заявлений, прозвучавших в США, — последнюю речь Барака Обамы, первую пресс-конференцию Дональда Трампа и выступление Рекса Тиллерсона на слушаниях в Сенате.

Кроме того, среди заметных событий недели Евгений Казарцев отметил приговор, вынесенный жительнице Гродно, которая сохранила в альбоме социальной сети пикантное фото. Женщину приговорили к штрафу и двум годам лишения свободы с отсрочкой на год. По словам корреспондента Sputnik, это судебное решение стало и юридическим прецедентом, и поводом для бурных обсуждений на ближайшие выходные.

Полную версию беседы об основных событиях уходящей недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Итоги очередной информационной недели на радио Sputnik Беларусь подвели специальный корреспондент агентства Sputnik Евгений Казарцев и ведущий радио Александр...

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