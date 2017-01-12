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Итоги недели: отмена виз, тунеядцы и приговор за пикантное фото
13.01.2017 16:14 — Разное | Sputnik Беларусь
Собеседники в студии напомнили
"Изменение правил приема даст абитуриентам возможность маневрировать. В частности, теперь они могут расширить перечень специальностей, куда могут поступить ", — уточнил Александр Кривошеев.
Возможность маневра теперь появится и у граждан, на которых ранее распространялось действие президентского декрета "О предупреждении социального иждивенчества". В
"Фактически, поправки в декрет касаются лиц, которые проходят альтернативную службу, тех же спортсменов национальных сборных и матерей, которые воспитывают малолетних детей", — отметил Александр Кривошеев.
Значимой темой международного масштаба на уходящей неделе стал указ президента
"Страна становится открытой. Срок в 5 дней дает возможность иностранцам заинтересоваться Беларусью, а нашим гражданам — и попрактиковаться в иностранных языках, и заработать на услугах", — сказал Евгений Казарцев.
В продолжение международной темы собеседники в студии отметили ряд громких заявлений, прозвучавших в США, — последнюю речь Барака Обамы, первую пресс-конференцию Дональда Трампа и
Кроме того, среди заметных событий недели Евгений Казарцев отметил
Полную версию беседы об основных событиях уходящей недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Итоги очередной информационной недели на радио Sputnik Беларусь подвели специальный корреспондент агентства Sputnik Евгений Казарцев и ведущий радио Александр...
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