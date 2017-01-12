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С 16 по 20 января в Беларуси будет работать миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Миссия даст оценку безопасности площадки и проекта с учетом внешних воздействий с целью анализа соответствия проектных параметров площадки для Белорусской АЭС (миссия SEED — Site and External Events Design Review Service).

В состав миссии вошли ведущие международные эксперты МАГАТЭ из США, Польши, Франции, Венгрии, Турции, Румынии.

Решение о проведении миссии было принято белорусской стороной. Запрос на проведение миссии направлен белорусской стороной в МАГАТЭ в сентябре 2014 года, сообщили в Минэнерго.