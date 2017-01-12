Концерт Патрисии Каас , запланированный на 23 мая во Дворце Республики, отменяется. Как сообщили организаторы, у исполнительницы возникли логистические проблемы в туре.





«Приносим извинения за причиненные неудобства и будем рады видеть всех поклонников творчества Патрисии Каас на шоу, о котором будет объявлено позже. Надеемся, что это единственная плохая новость для вас в эту пятницу 13го» — прокомментировал отмену директор концертного агентства 4А-Event Александр Образов.

Ранее сообщалось, что 23 мая в Минске состоится концерт известной француженки Патрисии Каас. Во Дворце Республики певица планировала представить десятый студийный альбом, выпущенный в ноябре 2016 года.

Денежные средства за билеты на концерт можно вернуть с 1-го февраля.

Порядок возврата билетов «KVITKI.by»

— Возврат денежных средств за билеты, купленные в сети театрально-концертных касс «КВИТКИ Бел», будет осуществляться: — в кассе KVITKI BY, по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 54 — ЦУМ, правое крыло. Время работы кассы: Пн-сб: 12:00 — 20:00,вс: 12:00 — 18:00. При себе иметь: билет, чек. — Возврат денежных средств за билеты, приобретенные через ЕРИП, будет осуществляться там же. Еженедельно по ВТОРНИКАМ с 12.00 — 18.00 — Денежные средства за билеты, оплаченные пластиковой картой через интернет-сайт kvitki.by, будут возвращены на карту в течение недели. — По завершении заявленного периода возврата денежных средств, возврат будет осуществляться организатором мероприятия. Телефон тех. поддержки: + 375 17 293 03 74.

Порядок возврата билетов «TicketPro»

— для покупателей, которые приобрели билеты в кассах партнеров в г. Минске, возврат осуществляется в офисе компании Тикетпро по адресу: проспект Машерова 25 офис 501 с 9−30 до 17−30; — для покупателей, которые приобрели билеты на сайте Тикетпро возврат осуществляется по стандартной схеме: — если оплачивали пластиковой картой — по заявлению деньги возвращаются на пластиковую карту; — если оплачивали через систему Расчет — в офисе компании Тикетпро по адресу: проспект Машерова 25 офис 501 с 9−30 до 17−30. — для покупателей, которые приобрели билеты в кассах партнеров по областям РБ возврат осуществляется в тех же кассах, где они и приобретали билеты; — для покупателей, которые приобрели билеты по безналичному расчету возврат осуществляется в офисе компании Тикетпро по адресу: проспект Машерова 25 офис 501 с 9−30 до 17−30. Телефоны тех. поддержки: +375 17 293−42−42, +375 17 293−48−48, +375 29 6935 935.

Порядок возврата билетов «Kassy.by»:

— для покупателей, которые приобрели билеты в кассах, в офисе нашей компании по адресу г. Минск ул. Маяковского 22/2 офис 502 — для покупателей, которые приобрели билеты на сайте Kassy.by (Кассы бай) возврат осуществляется покупателю на электронный счет в течении 2х недель со дня обращения. Справка: 8 (017) 327 03 43.

Телефон для справок: +375 44 5 947 947; +375 17 222 32 27.