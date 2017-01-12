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В Пинске автобус сбил на переходе женщину и врезался в Volkswagen
Авария произошла 13 января, около 11.10, в Пинске. Об этом
— По предварительной информации, 55-летний водитель автобуса МАЗ ехал по улице Брестской и на перекрестке с улицей Чуклая совершил наезд на 52-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. После наезда автобус продолжил движение и врезался в Volkswagen Polo, — сказали в ГАИ.
В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована.
По факту аварии проводится проверка. Установлено, что автобус не был на маршруте и принадлежит Лунинецкому автопарку.
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В ДТП женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована.
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