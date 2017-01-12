Авария произошла 13 января, около 11.10, в Пинске. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





— По предварительной информации, 55-летний водитель автобуса МАЗ ехал по улице Брестской и на перекрестке с улицей Чуклая совершил наезд на 52-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. После наезда автобус продолжил движение и врезался в Volkswagen Polo, — сказали в ГАИ.





В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

По факту аварии проводится проверка. Установлено, что автобус не был на маршруте и принадлежит Лунинецкому автопарку.