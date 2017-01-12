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В первый класс – с пяти лет, в классах – до 30 учеников
13.01.2017 17:24 — Разное | Ежедневник
фото: vmnews.ru
Министерство образования озвучило изменения, которые планируют внести в новую редакцию Кодекса об образовании.
Согласно новой редакции школьники смогут идти в первый класс с 5 лет, пишет
Во-вторых, факультативы в субботу разрешат для учеников не только 9 - 11 классов, но и для 5 - 8 классов.
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Министерство образования озвучило изменения, которые планируют внести в новую редакцию Кодекса об образовании.
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