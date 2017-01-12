За последние семь лет прямые инвестиции Сбербанка России в белорусские проекты составили около пяти миллиардов долларов. Во время встречи во Дворце Независимости глава Сбербанка РФ Герман Греф рассказал президенту Беларуси Александру Лукашенко о новых проектах, которые банк готов профинансировать в ближайшей перспективе, передает телеканал ОНТ .

В частности, по словам Германа Грефа, есть договоренности об участии банка в дофинансировании сложных проектов , которые будут реализованы в течение ближайших двух лет. Предложение касается недостроенных объектов в белорусской столице. Кроме того, на встрече обсуждались и другие планы сотрудничества.

"Мы с президентом (Беларуси — Sputnik) обсудили целый ряд проектов, связанных с планами Сбербанка по созданию цифровой экосистемы и предоставлению услуг для предприятий, в первую очередь малого бизнеса", — рассказал Греф.

Фрагмент переговоровАлександра Лукашенко с Германом Грефом слушайте на радио Sputnik Беларусь.