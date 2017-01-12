|
Сбербанк России: в белорусскую недвижимость будет вложено $100 млн
13.01.2017 10:31 — Разное | Sputnik Беларусь
За последние семь лет прямые инвестиции Сбербанка России в белорусские проекты составили около пяти миллиардов долларов. Во время встречи во Дворце Независимости глава Сбербанка РФ Герман Греф рассказал президенту Беларуси Александру Лукашенко о новых проектах, которые банк готов профинансировать в ближайшей перспективе, передает
В частности, по словам Германа Грефа, есть
"Мы с президентом (Беларуси — Sputnik) обсудили целый ряд проектов, связанных с планами Сбербанка по созданию цифровой экосистемы и предоставлению услуг для предприятий, в первую очередь малого бизнеса", — рассказал Греф.
Фрагмент переговоровАлександра Лукашенко с Германом Грефом слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам встречи с Александром Лукашенко председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявил о планах инвестировать в белорусские объекты недвижимости...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии