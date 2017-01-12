Минчанин Гордей не успел выехать с территории аэропорта вовремя — каждый водитель может оставить там машину на 20 минут бесплатно. Молодой человек не был согласен с предъявленным ему счетом на оплату парковки в 10 рублей и потребовал справедливости, ведь затор образовался не по его вине. Ситуация разрешилась: Национальный аэропорт Минск вернет деньги Гордею.



Фото: Юлия Альгерчик

Напомним, Гордей 30 декабря приехал на Skoda в Национальный аэропорт Минск, чтобы забрать прилетевшую из Москвы знакомую . Пассажирку парень забрал быстро, но из-за затора на выезде не успел покинуть привокзальную площадь аэропорта в течение первых 20 бесплатных минут и вынужден был заплатить 10 рублей за парковку. По приезду домой водитель написал жалобу в Национальный аэропорт Минск.

На этой неделе Гордей получил ответ на свое заявление. РУП «Национальный аэропорт Минск» пояснил водителю, что после проведения служебного расследования выяснилось, что очередь на выезде 30 декабря образовалась из-за отказа водителей машин, которые стояли перед Skoda Гордея оплачивать услугу по пребыванию на привокзальной площади аэровокзального комплекса. Ситуацию удалось урегулировать с помощью Минского ОВД на воздушном транспорте и ГАИ.

В ответе сообщили, что деньги за парковку, Гордею вернут, так как выяснилось, что он является инвалидом 2 группы и имеет право на льготу: хранение автомобиля на платной автостоянке и на привокзальной площади бесплатно в течение 2 часов.











В РУП «Национальный аэропорт Минск» сообщили AUTO.TUT.BY, что хранить автомобили на платной автостоянке и на привокзальной площади бесплатно в течение 2 часов могут инвалиды I и II группы, инвалиды III группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата, лица, перевозящие таких инвалидов, а также участники ВОВ и боевых действий на территории других государств. Чтобы подтвердить льготу, надо иметь при себе документы, которые предъявляются на выезде.