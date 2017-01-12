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Made in Belarus: фильм о Сирии и терроризме снимают в Беларуси

13.01.2017 18:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Мои партнеры провели возможности Беларуси и поняли, что все подходит под стандарт европейского кино. Основная часть фильма и съемочная база — все белорусское", — заверил координатор проекта Александр Левенчук.

Made in Belarus: фильм о Сирии и терроризме снимают в Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
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Основа фильмы — книга Джианни Перрелли, которая основана на путешествиях из Беларуси до Чечни. Показан в "Неизвестном солдате" будет и город Алеппо — впервые после войны.

"Мы все знаем о трагедии, которая сейчас происходит в Алеппо и решили разобраться по-своему. В мире очень однобокое мнение о том, что происходит в Сирии и Алеппо. Мы поняли, что лучший способ показать правду — снять фильм", — сказал сирийский продюсер и сценарист Мохаммед Таеб.

Полную версию пресс-конференции с ответами на вопросы о том, одобрит ли фильм Рамзан Кадыров и сколько в "Неизвестном солдате" будет из Беларуси, смотрите на Sputnik Беларусь.

 
 
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Итальянские и сирийские продюсеры планируют снять фильм "Неизвестный солдат". Главное в международной ленте - она будет снята белорусской компанией и при участии...

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