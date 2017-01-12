"Мои партнеры провели возможности Беларуси и поняли, что все подходит под стандарт европейского кино. Основная часть фильма и съемочная база — все белорусское", — заверил координатор проекта Александр Левенчук.



© Sputnik / Виктор Толочко Фильм про терроризм снимет международная команда в Беларуси

Основа фильмы — книга Джианни Перрелли, которая основана на путешествиях из Беларуси до Чечни. Показан в "Неизвестном солдате" будет и город Алеппо — впервые после войны.

"Мы все знаем о трагедии, которая сейчас происходит в Алеппо и решили разобраться по-своему. В мире очень однобокое мнение о том, что происходит в Сирии и Алеппо. Мы поняли, что лучший способ показать правду — снять фильм", — сказал сирийский продюсер и сценарист Мохаммед Таеб.

Полную версию пресс-конференции с ответами на вопросы о том, одобрит ли фильм Рамзан Кадыров и сколько в "Неизвестном солдате" будет из Беларуси, смотрите на Sputnik Беларусь.