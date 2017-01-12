﻿﻿ Грузоперевозчиков предупреждают о возможных очередях на границе с Литвой в выходные. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Грузоперевозчиков предупреждают о возможных очередях на границе с Литвой в выходные

13.01.2017 18:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

14 и 15 января в пункте пропуска «Лаворишкес» в Литве транспорт, следующий по грузовому направлению, будут оформлять в ручном режиме. Это может стать причиной очередей на границе, предупреждают в Госпогранкомитете.

По информации литовской стороны, данная ситуация вызвана плановыми техническими работами в пункте пропуска «Лаворишкес». Сопредельный пункт пропуска со стороны Беларуси — «Котловка».

Пограничники просят учитывавать эту информацию при планировании поездок через белорусско-литовскую границу.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литовцы будут проводить плановые технические работы в пункте пропуска "Лаворишкес". Сопредельный пункт с белорусской стороны границы - "Котловка".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Made in Belarus: фильм о Сирии и терроризме снимают в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика