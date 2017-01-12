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Грузоперевозчиков предупреждают о возможных очередях на границе с Литвой в выходные
14 и 15 января в пункте пропуска «Лаворишкес» в Литве транспорт, следующий по грузовому направлению, будут оформлять в ручном режиме. Это может стать причиной очередей на границе,
По информации литовской стороны, данная ситуация вызвана плановыми техническими работами в пункте пропуска «Лаворишкес». Сопредельный пункт пропуска со стороны Беларуси — «Котловка».
Пограничники просят учитывавать эту информацию при планировании поездок через белорусско-литовскую границу.
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Литовцы будут проводить плановые технические работы в пункте пропуска "Лаворишкес". Сопредельный пункт с белорусской стороны границы - "Котловка".
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