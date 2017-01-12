14 и 15 января в пункте пропуска «Лаворишкес» в Литве транспорт, следующий по грузовому направлению, будут оформлять в ручном режиме. Это может стать причиной очередей на границе, предупреждают в Госпогранкомитете.

По информации литовской стороны, данная ситуация вызвана плановыми техническими работами в пункте пропуска «Лаворишкес». Сопредельный пункт пропуска со стороны Беларуси — «Котловка».

Пограничники просят учитывавать эту информацию при планировании поездок через белорусско-литовскую границу.