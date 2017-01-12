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Могилевчане предлагают создать в городе музей хлеба. Власти не против

13.01.2017 19:29 — Разное | Tut.by  
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Активисты общественной инициативы «Уютный город» предложили создать в центральной части Могилева историко-культурную зону и музей хлеба. Для его размещения могилевчане предложили территории бывших хлебозавода № 2 и предприятия «Горсвет» в центре города.


Фото: gazetanm.eu

В самом центре города — между Пожарным переулком, улицами Первомайской и Ленинской — находится комплекс зданий бывшего хлебозавода № 2 и предприятия «Горсвет». Как сами здания, построенные в основном в первой половине ХХ века, так и территория бывших предприятий в настоящее время заброшены и никак не используются.

Начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич ответил 12 января, что здания бывших предприятий находятся в охранной зоне исторического центра Могилева. Там возможна застройка ансамблевым многофункциональным комплексом строений не более трех этажей, в котором могут размещаться торговые, культурно-развлекательные и административно-деловые учреждения и организации, кафе и другие объекты сопутствующего обслуживания.

— Сейчас на этот участок разрабатываются градостроительные паспорта инвестплощадок. После проведения торгов и при наличии инвестора на данную территорию возможно также и размещение музея хлеба, — сказал чиновник, отмечая, что данный вопрос находится на контроле Могилевского горисполкома.

Активисты «Уютного города» считают, что торговых комплексов в центре Могилева достаточно, а культурной составляющей не хватает. По их мнению, пришло время подумать о духовном и культурном развитии города, «так как духовность — это не только церкви, а культура не ограничивается только чистотой и массовыми «народными гуляниями».


Презентация представлена управлением архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома

Между тем вариант застройки этой территории уже представили президенту, и он его одобрил. Архитекторы предложили построить на территории бывшего хлебозавода торгово-развлекательный комплекс с паркингом и назвать все это Площадью искусств. На картинках все выглядит неплохо. Возможно даже, что на площади найдут и место для музея хлеба.

К слову, открыть музей хлеба планировали в агрогородке Вишов Белыничского района. Идея была в том, чтобы дополнить этнографическую композицию кафе, где можно будет попробовать свежевыпеченный хлеб. В районе даже объявили конкурс на лучший рецепт деревенского хлеба, который выпекали в печи на кленовых листьях.

 
Теги: Могилев
 
 
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Музей предлагают разместить на территории заброшенного хлебозавода.

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