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Под Гомелем VW на встречке врезался в "Газель": три человека погибло, еще один в больнице
ДТП случилось в Гомельском районе 13 января, около 16.30, на дороге Сосновка — Бобовичи — Абакумы, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Водитель VW Golf ехал в направлении Гомеля. На 28 км трассы мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗ.
В результате аварии водитель и два пассажира VW от полученных травм скончались на месте. Водителя «Газели» доставили в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа УСК по Гомельской области, сотрудники ГАИ и Госкомитета судебных экспертиз.
В связи с проведением осмотра места ДТП на участке дороги от деревни Шарпиловки до Старых Дятловичей приблизительно до 00.00 будет закрыто движение.
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ДТП случилось в Гомельском районе 13 января, около 16.30, на дороге Сосновка - Бобовичи - Абакумы.
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