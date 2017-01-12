ДТП случилось в Гомельском районе 13 января, около 16.30, на дороге Сосновка — Бобовичи — Абакумы, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.





Водитель VW Golf ехал в направлении Гомеля. На 28 км трассы мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗ.

В результате аварии водитель и два пассажира VW от полученных травм скончались на месте. Водителя «Газели» доставили в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа УСК по Гомельской области, сотрудники ГАИ и Госкомитета судебных экспертиз.





В связи с проведением осмотра места ДТП на участке дороги от деревни Шарпиловки до Старых Дятловичей приблизительно до 00.00 будет закрыто движение.