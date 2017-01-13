Трагедия случилась 13 января, с 12 этажа общежития №1 БГУИР выпал Александр Белый.

Рано утром в пятницу Александра нашли на козырьке второго этажа, по характеру повреждений установлено, что смерть наступила от падения с большой высоты.

Однокурсники говорят, что он не сдал зачет и не был допущен к экзамену, но не верят, что это могло стать причиной самоубийства.

Следственные органы выясняют обстоятельства происшествия, опрашивают однокурсников, преподавателей и сотрудников университета.