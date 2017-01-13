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В Минске погиб студент 4 курса БГУИР
Трагедия случилась 13 января, с 12 этажа общежития №1 БГУИР выпал Александр Белый.
Рано утром в пятницу Александра нашли на козырьке второго этажа, по характеру повреждений установлено, что смерть наступила от падения с большой высоты.
Однокурсники говорят, что он не сдал зачет и не был допущен к экзамену, но не верят, что это могло стать причиной самоубийства.
Следственные органы выясняют обстоятельства происшествия, опрашивают однокурсников, преподавателей и сотрудников университета.
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Трагедия случилась 13 января, с 12 этажа общежития №1 БГУИР выпал Александр Белый. Рано утром в пятницу Александра нашли на козырьке второго этажа, по характеру...
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