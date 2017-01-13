﻿ В Минске погиб студент 4 курса БГУИР. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Минске погиб студент 4 курса БГУИР

13.01.2017 21:40 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Трагедия случилась 13 января, с 12 этажа общежития №1 БГУИР выпал Александр Белый.

Рано утром в пятницу Александра нашли на козырьке второго этажа, по характеру повреждений установлено, что смерть наступила от падения с большой высоты.

Однокурсники говорят, что он не сдал зачет и не был допущен к экзамену, но не верят, что это могло стать причиной самоубийства. 

Следственные органы выясняют обстоятельства происшествия, опрашивают однокурсников, преподавателей и сотрудников университета.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия случилась 13 января, с 12 этажа общежития №1 БГУИР выпал Александр Белый. Рано утром в пятницу Александра нашли на козырьке второго этажа, по характеру...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У Гомельскім раёне ў ДТЗ загінулі тры чалавекі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика