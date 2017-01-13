Компания velcom готова создать сеть для машин и протестировать технологии 5G. Технический директор velcom Кристиан Лаке подвел итоги развития сети в 2016 году и рассказал о планах на обозримое будущее.



«Беларусь вскоре сможет полностью отказаться от GSM»

— Чем вам запомнился 2016 год?

— Это был знаковый для нас год. Мы покрыли 3G-связью 94,1% территории Беларуси, на которой проживает 98,9% населения. Для этого velcom запустил по всей стране более 3 тысяч базовых станций формата UMTS-900 — так называемого нового 3G. Кроме того, мы полностью обновили действующую инфраструктуру — как сами базовые станции, так и программное обеспечение. Текущая модернизация сети стала крупнейшей за последнее десятилетие. В результате мобильный интернет и звонки HD-качества стали доступными почти в любом уголке страны, а 3G-сеть velcom официально признана самой большой в

— Когда можно ожидать наступления 3G-эпохи и заката GSM-связи в Беларуси?

— Конечно, мы не Австралия, которая первой в мире выключила 2G. Но мы стимулируем клиентов использовать 3G, потому что эта технология дает им более высокое качество связи. Постепенно Беларусь переходит из GSM в сети третьего поколения. Для большей наглядности можно привести конкретные цифры: 98% интернет-трафика сегодня передается через 3G-сеть, тогда как на EDGE и GPRS приходится менее 2%. С голосовой связью картина несколько иная: около 25% абонентов все еще пользуются 2G.

— Когда velcom обеспечит стабильную 3G-связь вдоль всех белорусских дорог?

— Мы покрыли 3G-связью практически все крупные автомагистрали. Следующий шаг — обеспечение связью более мелких дорог. В Беларуси большая территория занята лесами, в связи с чем есть некоторые сложности. Но мы работаем над этим. Большим подспорьем здесь выступает то, что UMTS-900 имеет лучшее проникновение по сравнению с другими форматами связи. В 2017 году мы продолжим повышать качество связи вдоль белорусских дорог, в том числе строить новые и проводить оптимизацию существующих.

«Мы работаем над созданием сети для машин»

— Каким будет дальнейшее развитие 3G-сети? На что будут направлены усилия velcom в 2017 году?

— Мы будем работать над оптимизацией сети с учетом текущей нагрузки в разных районах. То есть мы продолжим направлять инвестиции в развитие 3G. Кроме того, мы планируем развивать и другие новые технологии. И речь здесь не только о возможном запуске LTE для конечных абонентов.

Мобильный оператор velcom планирует построить уникальную для страны сеть для интернета вещей (IoT — Internet of Things). Это технология узкополосного интернета IoT, которой достаточно крайне узкой полосы в 200 кГц в том же диапазоне, который сейчас используется для GSM-связи. То есть, чтобы запустить такую сеть, нам даже не нужно запрашивать новые частоты — достаточно лишь осуществить программные настройки базовых станций.





Сеть для IoT будет поддерживать шифрование end-to-end, то есть закодированная информация будет передаваться от устройства к устройству напрямую. Безопасность и конфиденциальность информации здесь превыше всего.

Этим проектом занимаюсь я лично, и мы ожидаем, что сможем приступить к построению сети уже в новом году. Нам предстоит усовершенствовать привычную уже технологию M2M (machine-to-machine), в которой использовались, например, CSD-модемы, на новую узкополосную сеть для IoT. Ее преимущества связаны с широким покрытием, высоким уровнем проникновения и энергоэффективностью.

— Планируете ли вы запросить у регулятора четвертую несущую частоту?

— Мы это уже сделали. И если мы получим ее завтра, тот тут же задействуем. В первую очередь это касается крупных городов, в которых существует спрос на расширение пропускной способности канала. Надеемся, что мы сможем разрешить этот вопрос в течение следующих месяцев. Мы готовы арендовать эти частоты и активировать их в тот же момент. Тем самым мы сможем повысить для конечного абонента среднюю скорость передачи данных в Минске и других городах страны, создав ему более комфортные условия.

«Мы бы с радостью протестировали 5G»

— Каковы перспективы внедрения в сети velcom технологий 4G и 5G?

— Что касается LTE, то технически наша сеть готова к запуску этой технологии и лучшим решением было бы получение разрешения на запуск этой технологии на собственной сети. Однако, сейчас мы также ведем переговоры с инфраструктурным оператором BeCloud.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Но мы готовы идти еще дальше и уже присматриваемся к сетям 4,5G и 5G. Тем более, что их сейчас активно тестируют операторы Telekom Austria Group (TAG) в разных странах. В Германии, например, мобильным операторам для тестовых испытаний 5G выделены частоты в диапазоне 700 МГц. Если бы такое же решение было принято и в Беларуси, то мы бы с радостью протестировали новые технологии на территории республики. Это позволило бы сделать задел на будущее.

Кроме того, мы выступаем за переход к принципу технологической нейтральности, который получил развитие в европейских странах. Речь идет о том, чтобы мобильный оператор самостоятельно решал, для развития каких технологий использовать ранее выделенные ему частоты. Этот вопрос становится наиболее острым сейчас, когда на смену GSM-связи приходят 3G и 4G, а вскоре придет и 5G.

— В 2016 году velcom первым включил 3G-связь в тоннелях минского метро — между станциями «Малиновка» и «Петровщина». Когда можно ожидать, что мобильный интернет и звонки будут доступны во всей подземке?

— Планы покрыть 3G-связью метро есть у всех операторов. Мы договорились между собой, что каждый мобильный оператор возьмет на себя примерно треть работ. Сейчас мы ждем согласия от городских властей, после чего разработаем конкретный план по 3G-покрытию тоннелей метро. Опыт такой уже есть: ранее Telekom Austria Group реализовал аналогичный проект в Вене и Берлине. Кроме того, на первом перегоне между станциями «Малиновка» и «Петровщина» мы показали, что способны покрыть качественной 3G-связью и тоннели минского метро. Но, подчеркну, мы сделаем это не самостоятельно, а вместе с другими операторами связи на условиях взаимовыгодного сотрудничества, разделив между собой затраты по строительству сети.

«Мы создаем будущее, в котором не придется „сражаться“ с технологиями»

— Как меняется бизнес-модель мобильных операторов на фоне роста 3G-трафика и снижения популярности голосовых вызовов?

— Мы по-прежнему остаемся оператором связи, но уже сделали огромный шаг в направлении новой бизнес-модели. Так, на некоторых тарифах голосовой и интернет-трафик стали безлимитными и теперь включены в абонплату. Стоимость дополнительного мегабайта при этом почти не отличается от той, что включена в лимит. При этом звонки в 3G в сети velcom для абонентов бесплатны. Всё это стало возможным благодаря развитию 3G-сети по всей стране.





Но при этом мы прекрасно понимаем, что нельзя останавливаться. В мире создаются всё новые приложения, требующие высокой скорости и пропускной способности. Они формируют спрос среди абонентов на возможности сетей следующих поколений. Мы тоже работаем в этой области: например, запустили «умное» телевидение voka TV, которое работает на разных платформах — от смартфона до стационарного компьютера. Этим OTT-сервисом сейчас могут пользоваться все жители Беларуси, причем подключиться можно как с помощью 3G, так и Wi-Fi. Мы всё больше движемся в направлении OTT (Over the Top), но конечно, не собираемся конкурировать с такими интернет-гигантами, как Google.

Кроме того, в этом году мы занялись диверсификацией бизнеса. В частности, velcom построил под Брагином крупнейшую в стране солнечную электростанцию, которая позволила снизить зависимость страны от импортируемых энергоресурсов и задействовала потенциал пострадавших от чернобыльской катастрофы территорий.

Также мы строим в Колодищах самый крупный в стране центр обработки данных категории Tier 3. С его помощью мы планируем обеспечить услугами дата-центров как белорусские, так и зарубежные компании, особенно в странах присутствия телекоммуникационного конгломерата America Movil, владеющего Telekom Austria Group. Для потребителей услуг дата-центров место физического размещения серверов далеко не всегда имеет значение — куда важнее условия и гарантии, которые ЦОД способен обеспечить. Так что бизнес-модель velcom меняется.