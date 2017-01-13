Сегодня, 14 января, на Зыбицкой открывается новый спортивный бар «4−4−2». Он находится в том же здании, где уже работают DIY Bar, «Дэпо», «Банки-бутылки», Calvin Coolidge, «Хороший год», «КофеБерри» и «Чапскі». Мы узнали, почему стадионные кричалки в баре запрещены, присутствие пива в меню минимально, а также какое отношение к заведению имеет белорусский футболист Вячеслав Глеб.





«Фанатские кричалки у нас неуместны — мы не сектор стадиона»

Бар «4−4−2» пока не обозначен табличкой и единственный ориентир — соседство с винным заведением «Хороший год». Идея спортивной рюмочной принадлежит Максиму Старцеву, который работал в «Хулигане» и «Re:public».





— Сейчас многие говорят, что открывают заведение «для своих» — и вы в том числе.

— Да, любят это слово. И нас уже успели за это поругать, но когда мы говорим «свои», мы не имеем в виду своих друзей. Мы имеем в виду тех людей, у которых одинаковое с нами представление о просмотре матчей и об отдыхе. Еще нас неправильно поняли и уже стали считать баром, в котором, якобы, нужно молча болеть. Нет. Мы отказались от спортивной атрибутики в интерьере в пользу чего-то более утонченного, но мы не будем запрещать приходить сюда с символикой. И болеть будем шумно, но считаем, что стадионные фанатские кричалки здесь неуместны. Мы не хотим, чтобы хоть кто-то чувствовал себя здесь как в фанатском секторе.





Управляющий рассказывает, что новое заведение — это рюмочная, в которой показывают футбол.

— Мы не бутербродная, мы именно рюмочная. Предлагаем десять видов настоек, которыми гордимся и очень хотим, чтобы посетители их оценили.

От слово «паб» и «пивнуха» здесь отказываются, как и от акцента на пиве. Но все же в баре есть шесть видов этого напитка, в том числе белорусского.

— Все спрашивают: ну, что, вы тоже очередное демократичное заведение? Цены у нас адекватные. Рюмочка настойки — 4 рубля, коктейли — около 10 рублей. Пиво — по 5, 7 и 9 рублей. Крафт не привозили сознательно, как и пиво в бутылках.





«Хотим делать людям хорошо и зарабатывать на этом деньги»

В баре около 40 посадочных мест, некоторые смогут облокотиться о высокие столы, а также стать за стойку, стулья у которой не предусмотрены. Максимальная «загрузка» — 80 человек. В баре смогут показывать два матча одновременно — один, правда, без звука, но другого выхода в заведении не видят.

— Да, кому-то придется смириться и смотреть матч без звука. Вообще, мы хотим максимально душевной атмосферы и чтобы каждый, кто к нам вошел, чувствовал себя своим.





Будут здесь транслировать и матчи белорусского чемпионата, говорит Старцев.

— По крайней мере «классико», потому что матчи БАТЭ-Динамо обсуждают всегда и все. Но мы бы хотели устроить здесь дружный фан-клуб команды «Крумкачы», а еще в баре обязательно появится что-нибудь связанное с Валентином Белькевичем.

— А что насчет конкуренции среди баров на улице Зыбицкой?

— Вся Зыбицкая варится в одном котле, считаю, нам нужно общаться друг с другом, помогать советами. Летом, я уверен, Зыбицкая не сможет вместить всех желающих. Так что нужно дружить и друг друга дополнять. Мы все радеем за одно дело: хотим делать людям хорошо и зарабатывать на этом деньги.



Бар находится на Зыбицкой, 6, где уже работает семь заведений.

Максим говорит, что до последнего сомневался в локации бара — тусовочной Зыбицкой. Отмечает, что это одновременно хорошая и непростая площадка для развития, потому что публика здесь очень разная: есть сложные люди, поэтому нужно быть внимательным, чтобы сохранять лицо заведения.

— Когда мы упустили уже несколько мест, я ходил здесь, ходил, увидел объявление о сдаче в аренду, позвонил, как выяснилось, — Славе Глебу, который оказался просто офигенным мужиком. Так здесь и остановились.

Вячеслав Глеб подтвердил AFISHA.TUT.BY, что является собственником помещения, в котором расположился новый бар.

— Врать не буду: на такое место было очень много претендентов. Я выбирал из четырех — все были готовы подписывать документы. Максим и его идея спортивного бара понравились больше всего, потому что реально хороших спортбаров у нас не так и много. Я ловил себя на мысли, что когда мы с братом и друзьями хотим куда-то сходить и посмотреть футбол, особенно некуда. Теперь такое место будет, и мы сможем туда прийти, если, конечно, будут свободные места, — сказал Вячеслав.



Старцев рассказывает, что в заведении решили «поиграться» с каким-нибудь произведением искусства и сделать что-то утонченное. Если присмотреться, то на картине можно узнать известных футболистов.

Насчет срока окупаемости в заведении не загадывают. По крайней мере, не заявляют об этом публично. Максим Старцев вспоминает, что в Минске есть примеры, когда совершенно неожиданно заведения окупались за пару месяцев, а другие крутые места «отбивают» деньги годами.

Где: Зыбицкая, 6 (вход со стороны Свислочи) Когда: вторник-воскресенье с 12.00 до 02.00 Сколько: настойки — 4 рубля, коктейли — около 10, пиво — от 5 до 9 рублей. Пока в меню орешки и чипсы, весной начнут готовить горячие закуски.