Для каждой из нас подтянутое тело — синоним красоты, а для профессиональных балерин — еще и неотъемлемое условие успешной карьеры. Неудивительно, что танцовщиц Большого театра считают экспертами в области питания и физических нагрузок. Мы изучили биографию Майи Плисецкой и собрали для вас полезные рекомендации, которые помогут вам стать образцом стройности.

1. Суп — это обед, а не прелюдия к обеду





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Если вы хотите порхать над сценой, придется есть чуть меньше. По возможности исключите мучное и соленое, налегайте на овощи. Но не увлекайтесь ограничениями, иначе рискуете сорваться и скупить все шоколадки в округе.

2. Знайте, какие продукты действительно полезны

Ученые велят есть лосось, миндаль, оливки, авокадо и болгарский перец. Включайте их в свой рацион, и у вас будет больше энергии.

3. Хотите растянуться — читайте в шпагате





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Не нужно усердствовать, если вы еще не достаточно растянуты, расставьте ноги так широко, как можете, и читайте. Или смотрите новый сериал.

4. Ведите дневник питания

Руки будут чуть менее активно тянуться к пончикам, если потом придется сознаваться в преступлении дневнику.

5. Хотите балетные ножки — готовьтесь трудиться





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Прыгайте через скакалку. Достаточно 3 минут в день под зажигательную музыку. Делайте самое простое плие: чуть расставьте ноги, носки врозь и приседайте, не отрывая пяток от пола. Результат не заставит себя ждать.

6. Пейте много воды

Действительно нужно пить много воды. Если забываете — расставьте бутылочки с водой там, где работаете, спите, отдыхаете. Утром сразу кладите бутылку в сумку или рюкзак. Если не любите пить воду — добавьте немного вкуса. Положите в бутылку пару ягод или дольку яблока.

7. Прекратите наконец сутулиться





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Красивая осанка сделает вас стройнее. Купите корректор осанки в аптеке и делайте упражнения на укрепление позвоночника.

8. Не позволяйте себе скучать

Неважно, занимаетесь вы балетом или фитнесом, если вы заскучаете — скорее всего, забросите. Совмещайте и экспериментируйте, превращайте тренировки в развлечение. Сегодня сходите на хип-хоп, завтра на йогу, потом на плавание — так погоня за стройным силуэтом не превратится в рутину.

9. Войдите в образ





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Купите одну красивую пачку, или боди, или легинсы — если ходите в спортзал, вам будет жалко не использовать их.

10. Учиться балансу можно даже в метро

Поставьте ноги на ширине плеч и ни за что не держитесь. Еще один отличный способ поработать над чувством баланса и заодно подтянуть ноги и ягодицы — упражнения на гимнастическом мяче.