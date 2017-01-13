Чтобы ваше сердце, которое сжимается от жалости при виде уток, зимующих на Свислочи, сжималось по делу и с пользой, Sputnik подготовил мастер-класс, после которого птичек вы будете кормить только правильно и полезным кормом. Как правильно кормить птиц, для Sputnik объяснила бердвотчер, любитель птиц Марина Серебрякова .

Дома у Марины живет галка и ворона, так что в правильном кормлении пернатых бердвотчер знает толк. Накануне Марина сварила для птиц кашу из четырех видов круп на курином бульоне (без соли), и с этим лакомством мы отправились к Свислочи. Впрочем, если желания готовить для уток гастрономические изыски на бульоне у вас нет, можно обойтись и без этого, главное — соблюдать несколько правил.



© Sputnik / Марина Серебрякова Подкармливать птиц желательно только в сильные морозы

Не кормите птиц черным хлебом

Сама Марина, когда видит людей с булкой черного хлеба в руках у воды, не удерживается от замечания.

"Черный хлеб кислый. Попадая в желудок, он бродит, это как минимум плохо влияет на здоровье птицы", — пояснила собеседница Sputnik.

Нельзя кормить птиц и свежим батоном, который кажется нам идеальным.



© Sputnik / Марина Серебрякова В дикой природе птицы не варят себе крупы, но она максимально приближена к тому, что им подходит

"Белый хлеб лучше подсушить — не до состояния сухаря, хотя бы немного. Батон — не птичья еда, как бы нам он ни нравился. Батон дает ложное ощущение сытости, птице кажется, что она наелась, но он не дает энергии — белка и других веществ, которые нужны для нормального функционирования организма", — пояснила Марина.

Не обязательно гречкой

Максимально приближенная к птичьей еда из человеческого мира — каши.

"Купите простую перловку, она стоит меньше рубля и даже меньше, чем батон. Из круп птицы съедят все: не обязательно выбирать дорогой рис для суши или гречку. Сварите кашу из любой крупы, каша — это тоже не птичий рацион, в дикой природе птицы не варят себе крупы, но она максимально приближена к тому, что им подходит", — пояснила Марина.



© Sputnik / Марина Серебрякова Как подкармливать уток

А если хватит терпения сварить кашу на бульоне, птички будут особенно благодарны. С жирным бульоном птицы получают энергию.

Подкармливать врановых нежелательно

Подкармливать птиц желательно только в сильные морозы — от минус пятнадцати. В минус два птицы сами себя прокормят. В несильные холода любителям птиц достаточно просто наблюдать за ними.

"Не нужно баловать ни птиц, ни свое самолюбие, питать себя иллюзиями о том, что делаете доброе дело. А врановых сейчас подкармливать вообще нежелательно: их и без того много развелось, они вытесняют других птиц, так что если кто-то не выживет — значит, не прошел естественный отбор", — пояснила Марина.



© Sputnik / Марина Серебрякова Врановых сейчас подкармливать вообще нежелательно

То же самое с голубями: они найдут себе корм, но если уж очень хочется помочь птице, их лучше кормить теми же крупами, но не вареными. Голуби едят все, кроме проса, особенно любят нежареные несоленые семечки. Ими, кстати, можно кормить почти всех птиц, разве что утки отнесутся к ним равнодушно.