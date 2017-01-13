Рената Литвинова — дива. И на этой неделе ей исполнилось пятьдесят.

Рената — одна из самых заметных и при этом загадочных женщин нашего времени. Мы ценим её как ни на кого не похожую, а точнее, похожую только на себя актрису — чего стоят фильмы «Небо. Самолёт. Девушка», «Настройщик», режиссёра — сюрреалистичные сказки «Богиня: как я полюбила» и «Последняя сказка Риты» остаются непреходящим впечатлением в памяти того, кто их увидел.

Но любим мы Ренату как мудрую и красивую (разумеется, в более широком, чем просто внешний, смыслах) женщину. Женщину вне времени и контекста, уместную и вызывающую в любом обществе.

Сегодня пересматриваем любимые фильмы с Литвиновой и вспоминаем ее интервью, разошедшиеся на цитаты.





«Я думаю, что свое надо ждать, не надо компромиссничать. Человек ведь даже может взять себя в руки и произнести вот эти самые важные слова. И даже вы можете пожениться, и у вас даже может быть общий ребенок — и это окажется все неважно, если это нелюбовь. Когда встретится любовь, все вопросы отпадут».

«Любовь никогда не может быть краткосрочной, годы и годы она держит нас. Она не может сопровождаться обидами, потому что это абсолютно жертвенное чувство. Как приговор. Вот тебя приговорили, и ты всегда будешь все прощать любимому человеку. Мне кажется, что тот, кто любит, любим Богом. Ведь он становится тем самым, каким Господь и просит всех быть».

«Самое важное — испытать любовь. Даже если тебя не любят, важно любить самому. Я часто влюбляюсь в талантливых людей. Моя подруга шутит: „С проникновением или без?“ Я отвечаю: „Без“. Я просто очаровываюсь ими».

«Влюблённость — это потрясающе, ты можешь испытывать её бесконечно много раз. А любовь — нет. Иногда она совсем далека от чувственности, совсем-совсем. Это какой-то удар ножом в сердце и вечная боль. Ты ходишь с ножом в сердце годы, и это называется любовью. — «Специально не вынимаешь ножик?» — «А как его вынешь? Он же не вынимается, этот нож, воткнутый в сердце. Пока сам не растворится. Но даже и тогда металл останется, не забудется. Любовь — это большие-большие раны. Это не мясо, но что-то очень кровавое».

«Я считаю, что самое ценное, что есть у людей, — это Время, Талант и Любовь. А все остальное стоит намного дешевле».





«Надо восхищаться друг другом, говорить человеку, что он талантлив, прекрасен. Зачем экономить на взаимном восхищении? Ведь жизнь такая короткая, все мы кандидаты в мёртвые».

«Мужчины мало что про женщин знают: и Лев Толстой, и даже великий ловелас Чехов так ничего про нас и не поняли».

«А зачем надо быть в струе? Мне кажется, это неправильно. Надо быть отдельно. Красивым водопадом. Или рекой. Или даже морем. Или небом».

«Мне нравятся городские сумасшедшие. Они вдохновляют меня гораздо больше, чем модели из журналов».





«Первое впечатление самое честное. У меня лично всегда так, это потом совпадает с результатом „вскрытия“. Люди ведь склонны казаться не тем, что они есть. Те, кто хочет произвести хорошее впечатление, всегда держатся каких-то рамок, улыбочек, пока ты им нужен. Я опасаюсь людей, которые хотят казаться хорошими и добропорядочными. Такие все правильные. Вот от них самое большое зло и исходит. А люди, которые сразу тебе показывают, что они с характером, — от них сплошные сюрпризы со знаком плюс».

«Все мои удачи — это продолжение неудач. Просто на удачи должно уйти время, когда минус превращается в плюс».

«Жизнь показывает абсурдность слова «никогда».





«Твоя красота — это твой внутренний мир, и то, как ты над ним работаешь, как ты себя хранишь, какую ты имеешь внутри себя культуру, так ты и выглядишь».

«Вот все пишут про „заниматься телом“. А почему нельзя заниматься душой? Эти тренажеры, таблетки, окисление организма, но почему нельзя делать такие процедуры для духовной жизни? Я думаю, что здоровье, красота и молодость в принципе напрямую зависят и от твоей духовной жизни тоже. Это как-то страшно позабыто и не оценено. Ты можешь уголодаться, убегаться и уходиться на эти спа, но ты не победишь этот бытовизм, который будет проступать у тебя в районе „выражения лица“: жир так и останется. И этот „внутренний жир“ перелезет на твои щеки, на твои заплывшие глаза».





«Женщины часто ошибаются, когда считают, что выглядеть сексуально — это значит большая грудь или губы-плюшки, которые хочется подрезать ножницами.

Я уже давно поняла: меня и в мужчинах, и в женщинах больше всего возбуждает мозг, талант. А уж если ты обладаешь и внешней основой, и характером — это уже невероятная сила. Тогда ты можешь слепить из себя безумную красавицу.

Правда, ради достижения красоты нужно пережить какие-то легкие невзгоды, потрудиться над усовершенствованием тела. Но, когда возникает серьезный перекос в сторону оболочки, это тоже неправильно. Согласитесь, совмещать многочасовые тренировки в спортивном зале с чтением «Маленьких трагедий» Пушкина практически нереально. Люди исступленно тренируют тела. Но ведь мозги и душу нужно не меньше, а даже больше тренировать!"