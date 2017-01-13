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Как белорусские компании поздравили клиентов с Новым годом
Марафон зимних праздников почти завершился, подарки розданы, открытки отправлены. В новогодний период многие компании старались удивить своих клиентов и партнеров чем-нибудь особенным. Команда
Мотивирующий календарь и пряник от Velcom
Компания
Кроме того, в конце года оператор сотовой связи объединился с компанией «Атлант Телеком». Это событие получило отражение в подарке для клиентов, которые получали вкусные пряники с поздравлением и логотипами двух фирм.
Язык кормит: подарки в стиле поп-арт от Streamline
Школа иностранных языков
Блокноты, ежедневники, портативные зарядные устройства получились насыщенными и заметными. Наборы для мужчин оформили в более сдержанных тонах, а женщинам достались подарки сочных расцветок.
Поздравления на борту самолета от Belavia
Компания «
Кроме того, все желающие могли передать воздушный привет своим родным и близким. Достаточно было подписать и оставить поздравительные открытки бортпроводникам, которые передадут их для отправки почтой.
Угощение для Огненного петуха от «Онега»
Больше семечек в кармане — больше денег в Новом году! Компания «Онега» поделилась с клиентами и партнерами секретами, которые помогут задобрить Огненного петуха — символ 2017 года.
Советы, приметы и поздравления разместили на праздничной ленте и прикрепили ее к граненому стакану семечек «Рень», которыми и нужно угощать пеструю птицу. Сотрудники компании уверяют: если все сделать правильно, то удача, счастье и богатство будут сопутствовать весь год.
Антистрессовый домик ручной работы от «Твоя столица»
Вместе с традиционными брендированными календарями, ежедневниками и ручками, уже второй год сотрудники агентства недвижимости «
В этот раз друзья компании получили домики — мягкие игрушки-антистресс. Внутри необычных подарков — специальные шарики, которые создают релаксирующий эффект. Все игрушки были разными и сделаны своими руками. Подарок стал символом теплого и уютного дома, который должен быть у каждого. А индивидуальный подход помог подчеркнуть особое отношение компании к каждому партнеру.
Подарки и на Новый год, и на юбилей от «БЕЛДЖИ»
Компания «
Все, кто поддерживал завод на протяжении этого времени, получили традиционные брендированные сувениры и сладкие подарки. Также в честь первой серьезной даты для подарочных наборов изготовили памятные значки и стелы с вращающимся кубом, на гранях которого выгравирован слоган завода: «5 лет совершенства, 5 лет стремления к мечте».
Снежный город в подарок от Vondell
В рекламном агентстве
Под стекло поместили не привычные новогодние статуэтки, а здания-символы Минска. Достаточно перевернуть шар и снег укутает городскую Ратушу, кинотеатр «Победа», Красный костел. Легко представить, что гуляешь по любимым городским улицам.
Поздравление на все 360° от TUT.BY
Конечно, белорусский портал
С помощью этих очков можно вместе с корпоративным персонажем — совенком Савой — прогуляться по зимнему лесу. Поздравление создавалось в формате 360-градусного видео. Оно позволяет увидеть не только происходящее в кадре, но и все вокруг.
Кстати, про читателей тоже не забыли.
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Марафон зимних праздников почти завершился, подарки розданы, открытки отправлены.
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