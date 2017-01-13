Марафон зимних праздников почти завершился, подарки розданы, открытки отправлены. В новогодний период многие компании старались удивить своих клиентов и партнеров чем-нибудь особенным. Команда TAM.BY пообщалась с несколькими фирмами и узнала, что они подарили тем, с кем плодотворно сотрудничали в течение года.

Мотивирующий календарь и пряник от Velcom





Компания Velcom разработала для партнеров необычный календарь для принятия решений. В нем собраны не только способы, которые помогают сделать выбор, но и реальные истории такого выбора. 12 рассказов о том, как спичка или монетка помогли принять успешное для бизнеса решение.

Кроме того, в конце года оператор сотовой связи объединился с компанией «Атлант Телеком». Это событие получило отражение в подарке для клиентов, которые получали вкусные пряники с поздравлением и логотипами двух фирм.

Язык кормит: подарки в стиле поп-арт от Streamline





Школа иностранных языков Streamline сделала ставку на яркие цвета, которые согреют даже в лютый мороз. Компания решила обыграть свой ключевой символ — хамелеона — и сделать разноцветные подарки в стиле поп-арт.

Блокноты, ежедневники, портативные зарядные устройства получились насыщенными и заметными. Наборы для мужчин оформили в более сдержанных тонах, а женщинам достались подарки сочных расцветок.

Поздравления на борту самолета от Belavia





Компания « Belavia » поздравляла пассажиров прямо во время полета. Все, кто воспользовался услугами авиаперевозчика в период новогодних праздников, получил оригинальную елочную игрушку.

Кроме того, все желающие могли передать воздушный привет своим родным и близким. Достаточно было подписать и оставить поздравительные открытки бортпроводникам, которые передадут их для отправки почтой.

Угощение для Огненного петуха от «Онега»





Больше семечек в кармане — больше денег в Новом году! Компания «Онега» поделилась с клиентами и партнерами секретами, которые помогут задобрить Огненного петуха — символ 2017 года.

Советы, приметы и поздравления разместили на праздничной ленте и прикрепили ее к граненому стакану семечек «Рень», которыми и нужно угощать пеструю птицу. Сотрудники компании уверяют: если все сделать правильно, то удача, счастье и богатство будут сопутствовать весь год.

Антистрессовый домик ручной работы от «Твоя столица»





Вместе с традиционными брендированными календарями, ежедневниками и ручками, уже второй год сотрудники агентства недвижимости « Твоя столица » удивляют своих партнеров хэнд-мейд подарками.

В этот раз друзья компании получили домики — мягкие игрушки-антистресс. Внутри необычных подарков — специальные шарики, которые создают релаксирующий эффект. Все игрушки были разными и сделаны своими руками. Подарок стал символом теплого и уютного дома, который должен быть у каждого. А индивидуальный подход помог подчеркнуть особое отношение компании к каждому партнеру.

Подарки и на Новый год, и на юбилей от «БЕЛДЖИ»





Компания « БЕЛДЖИ » поздравляла своих клиентов и партнеров не только с Новым годом, но и с 5-летним юбилеем предприятия.

Все, кто поддерживал завод на протяжении этого времени, получили традиционные брендированные сувениры и сладкие подарки. Также в честь первой серьезной даты для подарочных наборов изготовили памятные значки и стелы с вращающимся кубом, на гранях которого выгравирован слоган завода: «5 лет совершенства, 5 лет стремления к мечте».

Снежный город в подарок от Vondell





В рекламном агентстве Vondell отдали предпочтение традиционному новогоднему подарку — стеклянному шару. Хотя необычная интерпретация сделала его действительно уникальным.

Под стекло поместили не привычные новогодние статуэтки, а здания-символы Минска. Достаточно перевернуть шар и снег укутает городскую Ратушу, кинотеатр «Победа», Красный костел. Легко представить, что гуляешь по любимым городским улицам.

Поздравление на все 360° от TUT.BY





Конечно, белорусский портал TUT.BY тоже не обошел вниманием своих друзей и партнеров. В этом году в подарочном наборе, помимо сладостей и с недавних пор необходимой белорусам копилки, можно было найти брендированные кардборды — картонные очки виртуальной реальности, в которые вкладывается смартфон.

С помощью этих очков можно вместе с корпоративным персонажем — совенком Савой — прогуляться по зимнему лесу. Поздравление создавалось в формате 360-градусного видео. Оно позволяет увидеть не только происходящее в кадре, но и все вокруг.

Кстати, про читателей тоже не забыли. Посмотреть поздравление можно и на экране компьютера.

Команда TAM.BY надеется, что во время праздников каждый услышал в свой адрес много теплых слов и нужных пожеланий. Пусть в этом году сбудутся самые смелые и важные мечты.