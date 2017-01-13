Сотни тысяч белорусских семей, которые нуждаются в жилье, снова могут рассчитывать на более дешевые, нежели коммерческие, кредиты. Как и в прошлом году, в 201-м такие кредиты будут выдавать два банка — Белагропромбанк и Беларусбанк.



lord-ska4ay.weebly.com

Весной — Белагропромбанк

ОАО «Белагропромбанк» планирует начать выдавать кредиты очередникам с весны. Более точный срок в банке пока не называют. Общая сумма средств, которую банк планирует выделить под кредиты, такая же, как и в прошлом году, — 10 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе банка, ставка по кредитам в сравнении с прошлым годом будет ниже — 14% годовых (в прошлом году было 17%. — Прим. TUT.BY). Напомним, кредит пользовался у граждан большим спросом, его лимит исчерпали за три месяца.

В ОАО «Белагропромбанк» также рассказали о тех категориях граждан из числа очередников, которые могут претендовать на первоочередное получение этого кредита:

— Согласно приложению 13 постановления № 1113 от 29.12.2016, первоочередное право на получение кредита по ставке, уменьшенной на 50% ставки рефинансирования НБ РБ, имеют ветераны боевых действий на территории других государств из числа граждан, предусмотренных в пунктах 1−3 части первой статьи 3 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О ветеранах».

Но как минимум 5 миллионов банк раздаст обычным очередникам, у которых есть уже договоры с застройщиками и внесен первый платеж.

Беларусбанк — позже

Те, кому не достанется кредит Белагропромбанка, могут попробовать одолжить деньги у Беларусбанка, он должен будет «раздать» 20 миллионов, 10 — интернационалистам, остальное — рядовым очередникам.

Правда, когда точно начнется выдача кредитов и какой будет размер процентной ставки, в банке пока не комментируют. Но не исключают, что все пойдет по аналогии с прошлым годом, когда кредиты давали под 12% годовых, а общая сумма средств была 20 миллионов рублей.

Напомним, что дешевые кредиты предоставляются только на строительство жилья на условиях долевого участия или на строительство в доме организации граждан-застройщиков (ЖСК, ЖСПК).

Как поясняли в Беларусбанке, для получения кредита банку нужно предоставить:

— справку о том, что вы числитесь нуждающимся в улучшении жилищных условий (не важно, стали вы на очередь вчера или двадцать лет назад);

— справку о доходах (если своих не хватает, справку о доходах супругов);

— договор с застройщиком, подтверждающий, что вы вступили в строительство.

Есть один нюанс — кредиты на 15 лет, и они не полагаются пенсионерам по возрасту.

Кредитуется до 75% стоимости строительства.