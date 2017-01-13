«Белорусский легковой автопром» уже не звучит смешно: на мощностях «Юнисона» и «Белджи» выпускалось почти полтора десятка моделей, пусть и по технологии SKD (крупноузловая сборка из готовых машинокомплектов). Но одно дело выпустить и продать, а другое — обеспечить широким ассортиментом запчастей. AUTO.TUT.BY выяснил, как обстоят дела с ходовой «кузовщиной» для самых популярных автомобилей белорусского производства.



Фото автопроизводителя

Первым относительно популярным «белорусским» автомобилем можно считать Iran Khodro Samand. Созданную на базе Peugeot 405 модель долго и с переменным успехом выпускали на конвейере завода «Юнисон» — первого и единственного на тот момент белорусского производителя легковых автомобилей. Помимо распространенного Samand выпускалась еще и его якобы люксовая модификация Soren, имеющая немного иной дизайн кузова и интерьера. Впрочем, кроме бамперов и фар, в «кузовщине» отличий между Samand и Soren нет — капот и крылья у них одинаковые.



Geely SC7

Сейчас самым массовым автомобилем белорусской сборки можно назвать Geely SC7. Конструктивно это уже более современный (в сравнении с Samand) автомобиль, созданный на тойотовской платформе родом из 90-х, но благодаря своевременному рестайлингу неплохо выглядящий и по сей день. Но нас интересует как раз не новый SC7, а его дорестайлинговая версия 2013 года — она более популярна, чаще встречается на дорогах, да и стоит совсем недорого для трехлетнего автомобиля.





Еще один представитель условно белорусского автопрома — Zotye Z300, который собирается на мощностях все того же завода «Юнисон». Если говорить о конструкции, то Z300 — самый «прогрессивный» из трех, поскольку является практически точной копией Toyota Allion второго поколения, выпускающейся с 2007 года. Отсюда — нормальная эргономика, пропорции кузова, ходовые качества и прочее. Правда, двигатель под капотом всего лишь полуторалитровый, в то время как Samand и Geely оснащаются 1,8-литровыми.

Если с «расходниками» вроде фильтров или деталей подвески проблем нет, потому как все эти автомобили являются, по сути, лицензионными копиями французских и японских моделей, то вот кузовные детали у них полностью оригинальные. И это создает определенные проблемы.

Иван, владелец одного из первых Iran Khodro Samand: «На каждом СТО хоть что-то, но делали не так»

— Мой Samand был одним из первых в республике, дилерской сети как таковой не было, как не было и нынешнего опыта эксплуатации, поэтому все неприятные моменты были связаны в основном с небрежным отношением тогдашнего дилера на ул. Гурского. На каждом ТО хоть что-то, но обязательно сделают не так. Или не сделают вообще, — рассказывает владелец одной из первых машин белорусской сборки Иван. — Тот же развал-схождение 4 раза переделывали — и все равно «съело» переднюю резину.



Фото Иван Петренко

— Про «кузовщину» вообще отдельная история: мастер кузовного цеха почти год кормил «завтраками», обещая покрасить слегка поврежденное крыло. Причем сумму за ремонт выставили космическую — по итогу, снявшись с гарантии, я покрасил его в гаражах за 70 долларов. С остальными запчастями та же история: нынче в интернете полно информации, что и от какой модификации Peugeot подходит. Большая часть запчастей по подвеске и двигателю ставится от Peugeot 405. А если информации нет, снимаешь деталь и едешь на рынок, во «французский» сектор — обязательно подберут по образцу.

Андрей, владелец Iran Khodro Samand: «Проще всего купить детали в Москве, там этих машин хватает»

— Все «самандоводы» знают, что большинство запчастей на этот автомобиль подходит от Peugeot 405. Потому что именно этот автомобиль лег в основу иранской модели белорусской сборки, — говорит Андрей.

— Так что с поиском «расходников» вообще не было никаких проблем. Можно смело листать каталоги Peugeot. А вот «кузовщина» у автомобиля абсолютно оригинальная. Когда мне понадобилось заменить в машине капот, в Минске запчастей я не нашел. Но «Саманды» долгое время продавались в России, так что там хватает фирм, которые специализируются на продаже запчастей для марки Iran Khodro. У них есть каталоги с артикулами всех запчастей, в том числе кузовных, так что просто заказываешь и ждешь около недели-двух. Вроде уже есть и в Минске запчасти, но мне так было проще. Кстати, замечу, что «Саманд» довольно неплохо сопротивляется коррозии, хотя машина из страны с жарким климатом.

Сергей, владелец Geely SC7: «Проехал 60 тысяч, и все детали родные!»

— К счастью, на моем автомобиле за три года и 60 с лишним тысяч из запчастей понадобились только две лампочки. Все остальное, включая стойки и втулки стабилизатора, все еще родное. Даже тормозные колодки не менял!



— Но я работаю на СТО и вижу другие Geely, в том числе и те, что работают в такси. И могу уверенно заявить, что выносливость у этого «китайца» на высоте: у некоторых машин с пробегом в 150−160 тысяч еще даже шаровые опоры родные. И, кстати, многие запчасти по ходовой таксисты подбирают от «японцев» — так выходит даже дешевле и еще надежнее. А если чего-то нет ни от «японцев», ни у дилера, это тоже не проблема — можно заказать из России, благо там Geely тоже очень популярна, и цены даже с доставкой вполне устраивающие.

Ищем «кузовщину» для иранского «коня» Samand

Итак, представим, что по какой-то причине Samand попал в мелкое ДТП и слегка пострадал — мастера приговорили под замену передний бампер, фару, крыло и капот. Где искать запчасти? На рынке? По объявлениям? У дилера?

Звонки в белорусские магазины автозапчастей приносят неутешительные вести: ни в одной из популярных программ, используемых для поиска запчастей, нет ни модели Samand, ни даже марки Iran Khodro. «Ничем не можем помочь, — отвечают продавцы, — хотя слышали, что многие запчасти подходят от Peugeot». Спасибо, мы знаем, что ходовая часть практически по всем позициям идентична 405-му Peugeot, но вот «кузовщина» у иранских моделей полностью оригинальная.

На одном из самых популярных ресурсов по поиску и доставке запчастей проблескивает лучик надежды: обнаружен каталог запчастей для Iran Khodro. Однако стоит перейти на страницу нужной вам модели, как выскакивает ошибка: страница не обнаружена…



Ответ поисковой службы на популярном ресурсе по продаже запчастей неутешителен: «К сожалению, экспертам неизвестны аналоги запчасти КАПОТ для SAMAND BASIC».

А что, если обратиться к дилеру? Да, автомобиль больше не производится, но дилер работает, обеспечивая уже проданные автомобили запчастями в соответствии с условиями контракта. Звоним. «Да, все есть в наличии, кроме фары, — будет недели через две. Все остальное — пожалуйста, хоть сегодня со склада».

И почем? Да не так уж и дорого! Скажем, местами даже весьма дешево — переднее крыло оценивается в 125 рублей! Остальные запчасти дороже: капот — 335 рублей, бампер — 390. Цену на фару обещали уточнить в момент поставки, недели через две. Итого практически весь нужный нам комплект запчастей обойдется в 850 рублей.

Почти белорусский Geely оказался недешевым в кузовном ремонте

Но где искать запчасти на наш, «белорусский» SC7? Звоним дилеру, ответ получаем какой-то странный и неутешительный: «Сейчас в наличии ничего нет, запчасти на сертификации, звоните в понедельник — тогда сообщим и по наличию, и по ценам».

К чести минского дилера, в понедельник действительно было все — и запчасти, и цены. Итак, переднее крыло для дорестайлинговой SC7 стоит 220 рублей, бампер — 264 рубля, фара — 367 рублей (правда, под заказ в течение двух недель). А вот капот есть в наличии, но цена… 844 рубля!

Порадовали интернет-магазины. Geely SC 7 явно пользуется спросом, потому что найти кузовные детали не проблема, и получается даже чуть дешевле, чем у дилера.



Найти запчасти для Geely SC7 можно и у сторонних продавцов, причем по более низкой цене. Срок поставки — 3−4 дня. Но почему правое крыло стоит на 100 рублей дешевле левого?

Если проводить параллель с Samand, то получается, что один капот на Geely стоит столько же, сколько у иранской модели капот, крыло и бампер. Таксисты, будьте внимательны, а еще лучше — оформляйте КАСКО — оно «отобьется» после первого же ДТП на Geely SC7.

Темная лошадка Zotye Z300 — звоните дилеру

Где брать запчасти для экзотического «китайца» и сколько они стоят, если вдруг не успел затормозить? В автомагазины, как мы уже выяснили на примере двух других моделей, можно не звонить — в базах такой марки нет. Причем если про Samand и Geely продавцы хотя бы слышали, то Zotye даже для них экзотика. «Как-как? Не… Здесь на Z только Zaz…» Примерно такой же результат дает и поиск на крупных «запчастных» порталах — нет там ничего на Z.

Выход один — звонок дилеру. И снова — удачный. Казалось бы, не так уж много Z300 продается в Беларуси, но запчасти в наличии имеются. Крыло стоит 356 рублей, капот — 219, передний бампер — 320. Фары в наличии нет, но планируется поставка в конце месяца.





Что ж, подведем итоги. Если вы имеете счастье владеть «белорусским» легковым автомобилем, то при поиске кузовных запчастей в первую очередь обращайтесь к дилеру.

Рассказы о том, что «на китайцев ничего не купить», если и актуальны, то уж совсем для экзотических моделей, у нас никогда не выпускавшихся. А вот на те, что выпускались, детали есть — и дилеры Geely и Zotye подтвердили это. Та же ситуация и с Samand: несмотря на то, что автомобиль уже не производится, «кузовщина» в наличии, и по вполне терпимым ценам. А вот стоимость капота для SC7 сильно удивила: такое ощущение, что он там не только оцинкованный, но еще и позолоченный…