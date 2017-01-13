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"Сам себе маркетолог": как открыть кондитерскую в Минске и сделать ее успешной
Бизнес сегодня развивается очень стремительно. Компании и бренды растут как грибы, и чтобы выделиться и зацепиться в сознании у покупателей, нужен грамотный, системный подход. И грамотный маркетолог.
Лариса Кисель, профи в сфере маркетинга и спикер «Недели абсолютного счастья» на LADY, рассказывает о том, как претворить в жизнь мечту многих женщин — французскую кондитерскую — и не остаться при этом ни с чем.
Это будет небольшой, но очень концентрированный путеводитель по практическому маркетингу, в котором Лариса расскажет и покажет, что необходимо предпринять в первую очередь, если вы еще планируете или уже создали свой бизнес, что представляет собой маркетинговая стратегия и какие инструменты могут быть в вашем распоряжении бесплатно или недорого.
Одним из фундаментов маркетинга является позиционирование. Вы можете создать великолепный продукт, но если позиционирование у вас зыбкое и размытое, работа будет идти с невероятным сопротивлением, а управлять процессами будет очень и очень сложно.
Давайте разберемся, что такое позиционирование и как к нему подобраться, если маркетинг не был твоей профессией.
Позиционирование — это комплекс ощущений, эмоций и мыслей, которые возникают у моего клиента, когда он думает о моей кондитерской. Если еще проще, то это позиция, которую занимает мой продукт в голове потребителя. Он не займет эту позицию каким-то случайным образом. Это вполне себе управляемый и программируемый процесс.
Вы наверняка часто слышали или читали, когда владелец компании сокрушается, что у него совсем нет клиентов, продажи стоят на месте и он вот-вот разорится. Так вот, в 9 случаях из 10 проблема собственника кроется в том, что он строит бизнес вокруг того, что у него в голове, и совсем не думает о том, что в головах у его потребителей. То есть позиционирует себя вокруг собственных вкусов и интересов, тогда как стоило бы обратить взор на потребности непосредственных клиентов.
Позиционирование — это очень тонкий процесс, но я попробую вложить его в максимально простую и работающую схему, которую мы для наглядности тут же «примеряем» к моей виртуальной кондитерской.
Итак, чтобы сформулировать четкое позиционирование, мне понадобится ответить на 7 вопросов (я их выделю жирным шрифтом). Я не буду себя сдерживать и проведу мозговой штурм, фиксируя даже самые неожиданные и безумные варианты.
Попробуем:
Кто?
В этом пункте мне нужно будет себя обозначить. Четко определить сегмент, в котором я буду работать. Быть всем для всех — печь пирожные для всех жителей Минска — заведомо провальная стратегия, поэтому я сужу нишу и попробую нащупать что-то необычное.
Здесь я могу вполне себе поэкспериментировать с форматами заведения. У моих конкурентов классическая кондитерская. Поэтому уже на этапе подбора декораций я могу добавлять различные «начинки» и экспериментировать. «Детское кафе-кондитерская» с интересными программами и представлениями — потому что люди жалуются, что негде качественно отдохнуть семьей. «Арт-кафе» с небольшой сценой для любителей живых встреч с интересными людьми, с возможностью организации лекций и проведения камерных закрытых встреч. «Библиокафе», если вдруг мне захочется поставить стеллажи с книгами и альбомами и позволить клиентам получать сразу несколько удовольствий. «Фитнес-кафе», если вдруг я решу сосредоточиться на «легкой» и здоровой выпечке. И так до бесконечности. Фиксируйте все, что приходит в голову, вспоминая, какие тренды существуют в настоящее время, чем с удовольствием хотят заниматься люди и чем вообще можно заниматься, кушая пирожное за уютным столиком.
Не переходите к следующим пунктам, пока четко не определите, что вы будете из себя представлять.
В качестве примера я выберу формат «арт-кафе», потому что французская выпечка и живая музыка, интересный лектор, трансляция редкого фильма — это объективно хорошее сочетание. Посещение культурных мест — тренд сегодняшнего времени. И я не стану исключать детскую аудиторию, только сделаю поправку на то, что в моем кафе не будет стандартных аниматоров, а будут детские развивающие мероприятия, связанные с культурой и искусством.
Какой?
На этом этапе меня будут интересовать проблемы, привычки и желания моих потенциальных клиентов и способы их решения посредством моего продукта. Описывая «какой» мне нельзя скатиться в описательное самолюбование, но важно подобрать набор определений, который станет решением проблем моих гостей.
И так далее, пока позволит фантазия.
Для кого?
Для взрослых и детей, которые ценят вкус, понимают роль культуры и искусства в жизни, для которых имеют значение такие понятия, как «культура еды» и art de vivre.
Какая потребность?
Основные потребности, которые будут удовлетворять мой продукт, будут выглядеть так:
Против кого?
В этой графе необходимо зафиксировать недостатки моих конкурентов и способы их решения при помощи моего продукта. Что и как я могу сделать лучше, чем они?
В чем отличие?
За наш короткий маркетинговый экскурс по созданию кондитерской я уже сгенерировала достаточно отличий, чтобы показать, в каком направлении нужно двигаться, если вы хотите отстраниться от конкурентов и влюбить в себя клиентов, стать для них особенным и важным.
Мне остается только добавить, что самое важное отличие, которым вы должны обладать, — это постоянный поиск и воплощение отличий.
Но как быть, если меня копируют? Не переживать и помнить о «синдроме первого космонавта». Скажите, вы помните имя первого космонавта? А второго? То-то же. Так и в бизнесе. Если вы что-то изобретете первым и грамотно заявите об этом через свои каналы коммуникации, то никакие копии и повторы вам не страшны.
Юрий Гагарин — это вы. А кто был второй, никто уже и не вспомнит.
Что в результате?
Это самый приятный пункт нашей формулы позиционирования. Нам с вами нужно детально описать портрет довольного клиента.
Нарисуйте в голове все возможные варианты проявления клиентом его удовлетворения от взаимодействия с вами. Дети в знак любви несут вам свои рисунки, и вы украшаете ими стены интерьеров. А потом самые классные наносите на бумажные пакеты для хлеба. Спешащие на важную встречу бизнес-леди посылают вам воздушные поцелуи из своего авто, когда ваши сотрудники рано утром выбегают из кафе и протягивают им кулек свежих круассанов и ароматный кофе в окно машины.
Влюбленные пары поздравляют вас с Новым годом в ответ на ваши душевные и особенные поздравления их союзов. Бабушки и дедушки приносят и угощают вас своей выпечкой, и вы вместе пьете чай с ними, беседуя о жизни и прошлом.
Снимите мысленно многосерийный фильм о каждой группе довольных клиентов и спросите у себя еще раз: как мне достичь этого? Что я должен сделать, чтобы это стало реальностью?
После того как ответы на вопросы зафиксированы, нужно перечитать получившийся список, скорректировать и сократить его, а потом проверить по 4 критериям:
После того как вы произвели все сверки и создали емкое и лаконичное позиционирование, можно приступать к работе. Не все из задуманного «выстрелит», в каких-то моментах вы просчитаетесь, и это нормально. Пробуйте, анализируйте, оставляйте лучшее, отсекайте неудачное. И так до бесконечности.
Помните о пункте 6: самое важное отличие, которым вы должны обладать, — это постоянный поиск и воплощение отличий.
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Лариса Кисель, профи в сфере маркетинга и спикер "Недели абсолютного счастья" на LADY, рассказывает о том, как претворить в жизнь мечту многих женщин - французскую...
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