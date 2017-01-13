Появление Пихлера в России было продолжением модного тренда в отечественном спорте, когда на роль ведущих наставников национальных команд приглашались иностранные специалисты. "Катализатором" этого процесса стал Гуус Хиддинк, который завоевал со сборной России бронзу на Евро-2008.

С тех пор на горизонте "замаячили" израильтянин Дэвид Блатт в баскетболе, голландец Дик Адвокаат и итальянец Фабио Капелло в футболе, "хоккейный гуру" канадец Майк Кинэн в магнитогорском "Металлурге". И все-таки именно Пихлер стал самым скандальным из "приглашенных особ".

Еще до начала работы с командой Вольфганг развернул борьбу с российским спортом. Накануне чемпионата мира — 2009 в корейском Пхенчхане (который через год станет "олимпийской столицей") он резко выступал за отстранение сборной России от тех своих соревнований. Причиной был все тот же надуманный допинг.

"Я одинок в борьбе против русских, но не боюсь. Я старый сумасшедший человек, который в близких отношениях с ветром, дующим в лицо", — говорил тогда Пихлер.

Призрак "допингизма" в Беларуси

Каково же было удивление многих болельщиков, когда именно Пихлер решил возглавить сборную России по биатлону. Мотивов он не скрывал — он переехал ради денег, хотя в предыдущих интервью он выглядел почти альтруистом.



© Sputnik Константин Чалабов Тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер

"Я работаю 50 процентов своего времени на таможне и не собираюсь бросать это занятие. Биатлон — мое хобби, и я определенно не считаю его работой", — признавался Пихлер за полгода до начала работы со сборной России.

Уже в своем первом сезоне Пихлер не преминул "взяться за старое", за устные допинговые обличения. После чемпионата мира 2012 года Вольфганг назвал тренера сборной Беларуси Клауса Зиберта "допингистом". Когда Дарья Домрачева и другие атлеты из Беларуси попросили объяснения, Пихлер тут же взял свои слова назад и больше к этой теме не возвращался.

Российское "любит — не любит"

Со сборной России Пихлер ничего выдающегося не сотворил. Его подопечные попадали в число призеров Олимпиад, сборная России один раз заняла первое место в итоговом зачете Кубка наций, что соответствовало уровню исполнителей в те годы. Но вел он себя крайне характерно по отношению к российскому биатлонному сообществу. Мне всегда казалось, что Вольфганг так и не сумел оправиться от стереотипного восприятия России. Вот его слова: "В России культ вещей. Вы почти век прожили в Советском Союзе. Не говорю, что это плохо. Просто все это время в России были одни и те же автомобили, даже похожая одежда. Сейчас же появилось разнообразие, а за ним и желание выделиться дорогой машиной, телефоном, да чем угодно".

И вот — после доклада Макларена в декабре 2016-го Пихлер выходит на арену вновь. Теперь его цель — лишить россиян зимних олимпийских стартов.

"Если у России отобрать чемпионат мира — 2021 или наложить штраф, то это не станет большой проблемой для них. Но если они не смогут выступать, то это станет ощутимым ударом", — сказал как-то Пихлер в интервью шведской телекомпании SVT.

Круг замкнулся: 7 лет спустя Пихлер снова борется за то, чтобы отстранить Россию от соревнований в Пхенчанге. Прав он или нет? Не берусь судить. Просто как-то странно, на мой болельщицкий взгляд, руководить сборной, которую ты критиковал, и продолжать эту критику после того, как ты уехал из страны.