﻿ Спортивные итоги недели: гандбол, хоккей и возвращение Домрачевой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Спортивные итоги недели: гандбол, хоккей и возвращение Домрачевой

14.01.2017 10:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Среди заметных событий уходящей недели — старт гандбольной сборной на Чемпионате мира во Франции, традиционные этапы Кубка мира по биатлону и возвращение к соревнованиям трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, отметил Максим Костьян.

Спортивные итоги недели: гандбол, хоккей и возвращение Домрачевой
© Sputnik/ Роман Шантар
ЧМ по гандболу: белорусы на старте турнира уступили чилийцам

"В четверг белорусские биатлонистки финишировали в эстафете на восьмом месте, совершив в общей сложности 10 промахов, четыре из которых выпали на долю Даши Домрачевой. Проблемы с меткостью вполне естественны после такого перерыва, а скорость у Дарьи хорошая", — уточнил спортивный обозреватель Sputnik.

Также Максим Костьян напомнил о старте квалификационного раунда первого в этом году теннисного турнира Большого шлема. Изначально среди участниц было четыре белоруски, но на данный момент в турнире осталась только Александра Соснович.

По словам спортивного обозревателя Sputnik, главной неприятностью спортивной недели стала очередная перепроверка допинг-проб, по итогам которой бронзовой медали Олимпиады-2008 лишилась белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук.

Собеседники в студии обратились и к предстоящим спортивным событиям. В воскресенье в немецком Рупольдинге завершится пятый этап кубка мира по биатлону, в последний соревновательный день пройдут сразу две гонки — мужской и женский пасьюты. Кроме того, в этот же день гандбольная команда Юрия Шевцова сразится с Саудовской Аравией.

Традиционно внимание болельщиков приковано и к хоккею — сегодня в Пекине состоится поединок регулярного чемпионата КХЛ между минским "Динамо" и пекинским "Куньлунем".

"Этот матч принципиален для динамовцев, поскольку сейчас они располагаются на 6 строчке в таблице Западной Конференции. Победа позволит белорусам закрепиться в турнирной таблице и двигаться к топ-4", — уточнил Максим Костьян.

Полную версию беседы об основных спортивных событиях недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О возвращении к соревнованиям Дарьи Домрачевой, положительной допинг-пробе Надежды Остапчук и других спортивных темах недели ведущий радио Александр Кривошеев...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Биатлонные метаморфозы тренера Пихлера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика