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Спортивные итоги недели: гандбол, хоккей и возвращение Домрачевой
14.01.2017 10:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Среди заметных событий уходящей недели — старт гандбольной сборной на Чемпионате мира во Франции, традиционные этапы Кубка мира по биатлону и возвращение к соревнованиям трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, отметил Максим Костьян.
© Sputnik/ Роман Шантар
"В четверг
Также Максим Костьян напомнил о старте квалификационного раунда первого в этом году теннисного турнира Большого шлема. Изначально среди участниц было четыре белоруски, но на данный момент в турнире осталась только Александра Соснович.
По словам спортивного обозревателя Sputnik, главной неприятностью спортивной недели стала очередная перепроверка допинг-проб, по итогам которой
Собеседники в студии обратились и к предстоящим спортивным событиям. В воскресенье в немецком Рупольдинге завершится пятый этап кубка мира по биатлону, в последний соревновательный день пройдут сразу две гонки — мужской и женский пасьюты. Кроме того, в этот же день гандбольная команда Юрия Шевцова сразится с Саудовской Аравией.
Традиционно внимание болельщиков приковано и к хоккею — сегодня в Пекине состоится поединок регулярного чемпионата КХЛ между минским "Динамо" и пекинским "Куньлунем".
"Этот матч принципиален для динамовцев, поскольку сейчас они располагаются на 6 строчке в таблице Западной Конференции. Победа позволит белорусам закрепиться в турнирной таблице и двигаться к топ-4", — уточнил Максим Костьян.
Полную версию беседы об основных спортивных событиях недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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О возвращении к соревнованиям Дарьи Домрачевой, положительной допинг-пробе Надежды Остапчук и других спортивных темах недели ведущий радио Александр Кривошеев...
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