Среди заметных событий уходящей недели — старт гандбольной сборной на Чемпионате мира во Франции, традиционные этапы Кубка мира по биатлону и возвращение к соревнованиям трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, отметил Максим Костьян.



© Sputnik/ Роман Шантар ЧМ по гандболу: белорусы на старте турнира уступили чилийцам

"В четверг белорусские биатлонистки финишировали в эстафете на восьмом месте , совершив в общей сложности 10 промахов, четыре из которых выпали на долю Даши Домрачевой. Проблемы с меткостью вполне естественны после такого перерыва, а скорость у Дарьи хорошая", — уточнил спортивный обозреватель Sputnik.

Также Максим Костьян напомнил о старте квалификационного раунда первого в этом году теннисного турнира Большого шлема. Изначально среди участниц было четыре белоруски, но на данный момент в турнире осталась только Александра Соснович.

По словам спортивного обозревателя Sputnik, главной неприятностью спортивной недели стала очередная перепроверка допинг-проб, по итогам которой бронзовой медали Олимпиады-2008 лишилась белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук .

Собеседники в студии обратились и к предстоящим спортивным событиям. В воскресенье в немецком Рупольдинге завершится пятый этап кубка мира по биатлону, в последний соревновательный день пройдут сразу две гонки — мужской и женский пасьюты. Кроме того, в этот же день гандбольная команда Юрия Шевцова сразится с Саудовской Аравией.

Традиционно внимание болельщиков приковано и к хоккею — сегодня в Пекине состоится поединок регулярного чемпионата КХЛ между минским "Динамо" и пекинским "Куньлунем".

"Этот матч принципиален для динамовцев, поскольку сейчас они располагаются на 6 строчке в таблице Западной Конференции. Победа позволит белорусам закрепиться в турнирной таблице и двигаться к топ-4", — уточнил Максим Костьян.

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