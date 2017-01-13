﻿ Заправки для салатов: ореховая, медово-горчичная, на травах. 21.by
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Заправки для салатов: ореховая, медово-горчичная, на травах

14.01.2017 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Современные технологии позволяют нам использовать в своем рационе свежие овощи круглый год. А к овощному салату существуют сотни различных заправок — от классических до самых экзотических.

Возьмите за правило всегда пробовать заправку, перед тем как заправлять, взбейте ее до состояния эмульсии и заправляйте салат непосредственно перед подачей.

Заправка для салата "Наипростейшая"

  • 100 мл растительного масла
  • 4 ст. л. белого винного уксуса
  • 0,5 ч. л. сахара
  • соль и молотый черный перец по вкусу
Заправки для салатов: ореховая, медово-горчичная, на травах
© Sputnik / Людмила Янковская
Заправка для салата "Наипростейшая"

В баночку или небольшую бутылку вливаем все ингредиенты, закрываем крышкой и тщательно взбалтываем. Простая, но вкусная заправка для любого овощного салата готова.

Заправка для салата "Ореховая"

  • 5 долек чеснока
  • пригоршня орехов — фундук, грецкие — на выбор
  • 100 мл растительного масла
  • 2 ст. л. белого винного уксуса
Заправки для салатов: ореховая, медово-горчичная, на травах
© Sputnik / Людмила Янковская
Заправка для салата "Ореховая"

Измельчаем орехи и чеснок в ступке или блендере, добавляем уксус и растительное масло, тщательно перемешиваем и заправляем салат из овощей.

Заправка для салата "Грузинская"

  • 3 дольки чеснока
  • 1 ст. л. зелени укропа
  • 1 ст. л. зелени петрушки
  • 1 ст. л. зеленого лука
  • 100 мл растительного масла
  • 2 ст. л. столового или белого винного уксуса
  • соль и перец по вкусу
Заправки для салатов: ореховая, медово-горчичная, на травах
© Sputnik / Людмила Янковская
Заправка для салата "Грузинская"

Зелень измельчаем. Тщательно измельчаем и растираем вместе с зеленью чеснок до получения однородной массы, разводим горячей водой до консистенции густой сметаны, добавляем соль, уксус и растительное масло, тщательно перемешиваем.

Заправка для салата "Медово-горчичная"

  • 60 г классической горчицы
  • 80 г меда
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 2 ч. л. измельченного имбиря
  • 1 ст. л. мелкорубленого репчатого лука
Заправки для салатов: ореховая, медово-горчичная, на травах
© Sputnik / Людмила Янковская
Заправка для салата "Медово-горчичная"

Все ингредиенты смешиваем тщательно, добавляем лук и слегка взбиваем.

Заправка для салата "Сметанная с пряностями"

  • 100 г сметаны нежирной
  • 1 ч. л. томатной пасты
  • 2 ст. л. рубленого репчатого лука
  • 1 ч. л. горчицы классической
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • 1 щепотка молотой паприки
  • соль и смесь перцев по вкусу
Заправки для салатов: ореховая, медово-горчичная, на травах
© Sputnik / Людмила Янковская
Заправка для салата " Сметанная с пряностями"

Все ингредиенты смешиваем, в конце добавляем лук. Заправка прекрасно сочетается с овощными салатами, особенно с листовыми.

Заправки для салатов: ореховая, медово-горчичная, на травах
© Sputnik / Людмила Янковская
Заправки для салатов: ореховая, медово-горчичная, на травах

Приятного аппетита!

 
 
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Даже самый обычный салат из помидоров и огурцов может стать произведением кулинарного искусства, если заправить его правильной пикантной заправкой.

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