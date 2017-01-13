Современные технологии позволяют нам использовать в своем рационе свежие овощи круглый год. А к овощному салату существуют сотни различных заправок — от классических до самых экзотических.

Возьмите за правило всегда пробовать заправку, перед тем как заправлять, взбейте ее до состояния эмульсии и заправляйте салат непосредственно перед подачей.

Заправка для салата "Наипростейшая"

100 мл растительного масла

4 ст. л. белого винного уксуса

0,5 ч. л. сахара

соль и молотый черный перец по вкусу



© Sputnik / Людмила Янковская Заправка для салата "Наипростейшая"

В баночку или небольшую бутылку вливаем все ингредиенты, закрываем крышкой и тщательно взбалтываем. Простая, но вкусная заправка для любого овощного салата готова.

Заправка для салата "Ореховая"

5 долек чеснока

пригоршня орехов — фундук, грецкие — на выбор

100 мл растительного масла

2 ст. л. белого винного уксуса



© Sputnik / Людмила Янковская Заправка для салата "Ореховая"

Измельчаем орехи и чеснок в ступке или блендере, добавляем уксус и растительное масло, тщательно перемешиваем и заправляем салат из овощей.

Заправка для салата "Грузинская"

3 дольки чеснока

1 ст. л. зелени укропа

1 ст. л. зелени петрушки

1 ст. л. зеленого лука

100 мл растительного масла

2 ст. л. столового или белого винного уксуса

соль и перец по вкусу



© Sputnik / Людмила Янковская Заправка для салата "Грузинская"

Зелень измельчаем. Тщательно измельчаем и растираем вместе с зеленью чеснок до получения однородной массы, разводим горячей водой до консистенции густой сметаны, добавляем соль, уксус и растительное масло, тщательно перемешиваем.

Заправка для салата "Медово-горчичная"

60 г классической горчицы

80 г меда

2 ст. л. соевого соуса

2 ч. л. измельченного имбиря

1 ст. л. мелкорубленого репчатого лука



© Sputnik / Людмила Янковская Заправка для салата "Медово-горчичная"

Все ингредиенты смешиваем тщательно, добавляем лук и слегка взбиваем.

Заправка для салата "Сметанная с пряностями"

100 г сметаны нежирной

1 ч. л. томатной пасты

2 ст. л. рубленого репчатого лука

1 ч. л. горчицы классической

1 ч. л. лимонного сока

1 щепотка молотой паприки

соль и смесь перцев по вкусу



© Sputnik / Людмила Янковская Заправка для салата " Сметанная с пряностями"

Все ингредиенты смешиваем, в конце добавляем лук. Заправка прекрасно сочетается с овощными салатами, особенно с листовыми.



© Sputnik / Людмила Янковская Заправки для салатов: ореховая, медово-горчичная, на травах

Приятного аппетита!