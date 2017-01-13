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Заправки для салатов: ореховая, медово-горчичная, на травах
14.01.2017 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Современные технологии позволяют нам использовать в своем рационе свежие овощи круглый год. А к овощному салату существуют сотни различных заправок — от классических до самых экзотических.
Возьмите за правило всегда пробовать заправку, перед тем как заправлять, взбейте ее до состояния эмульсии и заправляйте салат непосредственно перед подачей.
Заправка для салата "Наипростейшая"
© Sputnik / Людмила Янковская
Заправка для салата "Наипростейшая"
В баночку или небольшую бутылку вливаем все ингредиенты, закрываем крышкой и тщательно взбалтываем. Простая, но вкусная заправка для любого овощного салата готова.
Заправка для салата "Ореховая"
© Sputnik / Людмила Янковская
Заправка для салата "Ореховая"
Измельчаем орехи и чеснок в ступке или блендере, добавляем уксус и растительное масло, тщательно перемешиваем и заправляем салат из овощей.
Заправка для салата "Грузинская"
© Sputnik / Людмила Янковская
Заправка для салата "Грузинская"
Зелень измельчаем. Тщательно измельчаем и растираем вместе с зеленью чеснок до получения однородной массы, разводим горячей водой до консистенции густой сметаны, добавляем соль, уксус и растительное масло, тщательно перемешиваем.
Заправка для салата "Медово-горчичная"
© Sputnik / Людмила Янковская
Заправка для салата "Медово-горчичная"
Все ингредиенты смешиваем тщательно, добавляем лук и слегка взбиваем.
Заправка для салата "Сметанная с пряностями"
© Sputnik / Людмила Янковская
Заправка для салата " Сметанная с пряностями"
Все ингредиенты смешиваем, в конце добавляем лук. Заправка прекрасно сочетается с овощными салатами, особенно с листовыми.
© Sputnik / Людмила Янковская
Заправки для салатов: ореховая, медово-горчичная, на травах
Приятного аппетита!
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Даже самый обычный салат из помидоров и огурцов может стать произведением кулинарного искусства, если заправить его правильной пикантной заправкой.
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