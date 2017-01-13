Белорусский экипаж под управлением Александра Василевского показал на 11-м этапе ралли-рейда «Дакар-2017» десятое время, поднявшись в общем зачете на шестое место. Об этом сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто».

Предпоследний спецучасток протяженностью около 300 км включал как бездорожье с дюнами, так и скоростные участки. Наиболее удачно среди белорусов этап прошел экипаж под управлением Александра Василевского, потратив на это 4 часа 25 минут и тем самым попав в первую десятку. Победителем заезда стал камазовец Эдуард Николаев, который опередил белорусов почти на 29 минут. На втором месте оказался выступающий на грузовике Iveco аргентинский гонщик Федерико Виллагра, на третьем — россиянин Айрат Мардеев.





В общем зачете Александр Василевский поднялся на шестое место и теперь проигрывает лидеру гонки — Эдуарду Николаеву — 2 часа 32 минуты. Второе место в турнирной таблице занимает Дмитрий Сотников, третье — голландец Жерар де Рой на Iveco.

МАЗ Сергея Вязовича столкнутся с техническими трудностями на трассе, в результате чего потратил на ее прохождение 5 часов 28 минут и показал 18-й результат. Его отставание от победителя заезда составило без малого 1 час 32 минуты. В генеральной классификации экипаж сохраняет 13-ую позицию и проигрывает российскому гонщику 5 часов 9 минут.





Экипаж под управлением Алексея Вишневского проехал спецучасток за 5 часов 23 минуты, заняв 16-е место. Разница с лучшим временем на этапе превысила 1 час 26 минут. В абсолютном зачете экипаж поднялся на 19-е место и отстает от лидера гонки на 11 часов 44 минуты.

— Маршрут предпоследнего этапа оказался непростым, было много бездорожья и внешних препятствий. И хотя два экипажа прошли трассу не так, как планировали, мастерство пилота показал Александр Василевский, который в уверенном темпе добрался до финиша и даже повысил свои позиции в общем зачете", — отметили в команде «МАЗ-СПОРТавто.

Последний этап ралли-рейда приведет гонщиков в Буэнос-Айрес, где и пройдет церемония награждения победителей. Экипажам предстоит проехать 786 км — утомительный лиазон и небольшой 64-километровый спецучасток. Серьезных трудностей на маршруте не будет, однако гонщикам предстоит сохранять спокойствие, чтобы не потерять заработанное за предыдущие этапы преимущество.

Минский автозавод участвует в марафоне «Дакар» уже в шестой раз. Финансовым партнером заводской команды МАЗ выступает Альфа-Банк, техническим — velcom, который обеспечивает гонщикам бесплатный роуминг во время ралли. Ралли-рейд проходит с 2 по 14 января по территориям сразу трех стран — Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составляет порядка 9 тыс. км, среди испытаний — изматывающие горные перевалы, опасные извилистые дороги, коварные пески и дюны. В классе грузовиков в ралли принимают участие 50 экипажей. Основными конкурентами белорусских «зубров» выступают КамАЗ, Iveco, MAN, Renault и Tatra.