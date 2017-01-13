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"Оранжевый" снегопад пока не создал проблем энергетикам

14.01.2017 10:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 янв — Sputnik. Сильный снегопад, который прогнозировали синоптики, пока не создал проблем с электроснабжением населенных пунктов Беларуси, сообщили в ГПО "Белэнерго".

"Оранжевый" снегопад пока не создал проблем энергетикам
© flickr.com/ Peter McCarthy
Синоптики объявили на субботу 14 января оранжевый уровень опасности

"Ситуация с электроснабжением нормальная. По состоянию на 6:00 14.01 отключенных населенных пунктов нет", — сообщила пресс-служба "Белэнерго" в официальном Twitter — аккаунте.

На субботу по стране в связи с сильным снегопадом был объявлен оранжевый уровень опасности. Синоптики прогнозировали, что утром и днем на большей части территории Витебской, Могилевской, Минской, местами в Гомельской и Брестской областей пройдет сильный мокрый снег.

В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, а также слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, по востоку — порывистый.

Максимальная температура воздуха —3..+2°C.

В Минске также прогнозируется снег, временами сильный, налипание мокрого снега, слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха будет колебаться от нуля до минус двух.

 
Теги: Минск
 
 
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На большей части территории республики в субботу синоптики прогнозируют сильный мокрый снег.

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