В конце декабря минувшего года мэр Минска Андрей Шорец, выступая перед журналистами, рассказал о судьбе некоторых столичных стройплощадок , расположенных в центре города. Председатель Мингорисполкома коснулся, в частности, и 2-й городской клинической больницы.



© Sputnik / Виктор Толочко Стало известно, что построят в Минске в 2017 году

По словам Шорца, на месте больницы, как и здания ВДНХ, которое тоже будет снесено, будет построен многофункциональный торгово-развлекательный центр. Мэр отметил, что договор с инвесторами уже подписан, в строительство будут вложены деньги компании из ОАЭ.

Ранее сообщалось, что исторические здания, которые входят в комплекс зданий, не будут снесены — их впишут в общую концепцию нового комплекса.

Работы по сносу продлятся до года.