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Место для бизнеса: вид на площадку, где еще находится больница №2

14.01.2017 12:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В конце декабря минувшего года мэр Минска Андрей Шорец, выступая перед журналистами, рассказал о судьбе некоторых столичных стройплощадок, расположенных в центре города. Председатель Мингорисполкома коснулся, в частности, и 2-й городской клинической больницы.

Место для бизнеса: вид на площадку, где еще находится больница №2
© Sputnik / Виктор Толочко
Стало известно, что построят в Минске в 2017 году

По словам Шорца, на месте больницы, как и здания ВДНХ, которое тоже будет снесено, будет построен многофункциональный торгово-развлекательный центр. Мэр отметил, что договор с инвесторами уже подписан, в строительство будут вложены деньги компании из ОАЭ.

Ранее сообщалось, что исторические здания, которые входят в комплекс зданий, не будут снесены — их впишут в общую концепцию нового комплекса.

Работы по сносу продлятся до года.

 
Теги: Минск
 
 
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Начался снос второй городской больницы в Минске, на месте которой, возможно, будет построен торгово-развлекательный центр. Смотрите, как выглядит строительная...

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