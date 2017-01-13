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Место для бизнеса: вид на площадку, где еще находится больница №2
14.01.2017 12:23 — Разное | Sputnik Беларусь
В конце декабря минувшего года мэр Минска Андрей Шорец, выступая перед журналистами,
© Sputnik / Виктор Толочко
По словам Шорца, на месте больницы, как и здания ВДНХ, которое тоже будет снесено, будет построен многофункциональный торгово-развлекательный центр. Мэр отметил, что договор с инвесторами уже подписан, в строительство будут вложены деньги компании из ОАЭ.
Ранее сообщалось, что исторические здания, которые входят в комплекс зданий, не будут снесены — их впишут в общую концепцию нового комплекса.
Работы по сносу продлятся до года.
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Начался снос второй городской больницы в Минске, на месте которой, возможно, будет построен торгово-развлекательный центр. Смотрите, как выглядит строительная...
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