Представительница сборной Беларуси Юлия Тихонова заняла первое место в спринте на этапе Кубка Европы по лыжным гонкам в республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи», сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: Белорусский лыжный союз

Юлия Тихонова смогла в финальном забеге опередить двух россиянок: Наталья Ильина заняла второе место, Мария Давыденкова — третье.

В спринтерской гонке у мужчин весь пьедестал почета остался за российскими лыжниками. Победителем стали Андрей Парфенов, Андрей Феллер — серебряным призером, замкнул тройку призеров Никита Ступак.

Лучшим из белорусов стал Михаил Куклин, занявший в финальном забеге четвертое место.

Завершится этап Кубка Восточной Европы 15 января двумя гонками на 10 км у женщин и 15 км у мужчин свободным стилем. Кубок Восточной Европы по лыжным гонкам проводится с 2008 года. В текущем сезоне «Раубичи» принимают четвертый этап, еще три состоятся в феврале. Победители общего зачета этих соревнований получат право выступить вне квоты для национальных сборных в следующем сезоне в Кубке мира по лыжным гонкам.

Организаторами этапа Кубка Восточной Европы в «Раубичах» выступают Министерство спорта и туризма, НОК Беларуси, Белорусский лыжный союз, Белорусская федерация лыжных гонок, Миноблисполком и Мингорисполком.