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Минское "Динамо" играет с китайским "Куньлунем". Мультимедийный онлайн TUT!

14.01.2017 12:29 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» проводит второй матч дальневосточной выездной серии. Сегодняшний соперник «зубров» — пекинский «Куньлунь».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В предыдущем матче минчане уступили со счетом 0:1 хабаровскому «Амуру» и сегодня будут стараться прервать серию из трех поражений подряд.

«Куньлунь»: Кархунен (Кузьмин); Мянтюля — Ярвинен, Рау (А) — Коллинз — Виделль; Виклунд — Тайми, Флери — Марцинко — Бакош (А); Яласваара (К) — Белльмор, Энлунд — Саллинен — Поникаровский; Альшевский — Перескоков — Юйэнь.

«Динамо-Минск»: Скривенс (Лаланд); Хенкель — Лисовец, Китаров — Волков — Карабань; Граньяни — Шинкевич, Палушай — Эллисон (А) — Петтерссон; Готовец — Граборенко, Дрозд — Костицын (А) — Матерухин; Гаврус — Стась — Павлович (К); Степанов.


 «Куньлунь РС»

0−0

 «Динамо-Минск»
 

 

      

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн поединка.

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Теги: Минск
 
 
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Минское "Динамо" проводит второй матч дальневосточной выездной серии. Сегодняшний соперник "зубров" - пекинский "Куньлунь".

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