Минское «Динамо» проводит второй матч дальневосточной выездной серии. Сегодняшний соперник «зубров» — пекинский «Куньлунь».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В предыдущем матче минчане уступили со счетом 0:1 хабаровскому «Амуру» и сегодня будут стараться прервать серию из трех поражений подряд.

«Куньлунь»: Кархунен (Кузьмин); Мянтюля — Ярвинен, Рау (А) — Коллинз — Виделль; Виклунд — Тайми, Флери — Марцинко — Бакош (А); Яласваара (К) — Белльмор, Энлунд — Саллинен — Поникаровский; Альшевский — Перескоков — Юйэнь.

«Динамо-Минск»: Скривенс (Лаланд); Хенкель — Лисовец, Китаров — Волков — Карабань; Граньяни — Шинкевич, Палушай — Эллисон (А) — Петтерссон; Готовец — Граборенко, Дрозд — Костицын (А) — Матерухин; Гаврус — Стась — Павлович (К); Степанов.



«Куньлунь РС» 0−0 «Динамо-Минск»



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