Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн попробовал себя в роли вратаря.

Третий лучший футболист мира по итогам 2016 года отличился невероятным сейвом после удара Сауля.

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А в декабре выдающийся немецкий вратарь Нойер показал, как он умеет забивать фантастические голы.

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