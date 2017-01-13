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Гризманн на тренировке показал, что он может стать выдающимся вратарем

14.01.2017 12:41 — Разное | Tut.by  
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн попробовал себя в роли вратаря.

Третий лучший футболист мира по итогам 2016 года отличился невероятным сейвом после удара Сауля.

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А в декабре выдающийся немецкий вратарь Нойер показал, как он умеет забивать фантастические голы.

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Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн попробовал себя в роли вратаря.

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