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Моуринью ответил на звонок вместо журналиста во время пресс-конференции

14.01.2017 13:04 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью развеселил публику во время пресс-конференции накануне матча 21 тура АПЛ против «Ливерпуля».

Моуринью ответил на звонок вместо журналиста издания TalkSport, который, скорее всего, использовал свой смартфон в качестве диктофона.

После этого забавного эпизода португалец посмеялся и сказал: «А какой был вопрос?».

 
 
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью развеселил публику во время пресс-конференции накануне матча 21 тура АПЛ против "Ливерпуля".

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