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Моуринью ответил на звонок вместо журналиста во время пресс-конференции
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью развеселил публику во время пресс-конференции накануне матча 21 тура АПЛ против «Ливерпуля».
Моуринью ответил на звонок вместо журналиста издания TalkSport, который, скорее всего, использовал свой смартфон в качестве диктофона.
После этого забавного эпизода португалец посмеялся и сказал: «А какой был вопрос?».
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью развеселил публику во время пресс-конференции накануне матча 21 тура АПЛ против "Ливерпуля".
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