Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью развеселил публику во время пресс-конференции накануне матча 21 тура АПЛ против «Ливерпуля».

Моуринью ответил на звонок вместо журналиста издания TalkSport, который, скорее всего, использовал свой смартфон в качестве диктофона.

После этого забавного эпизода португалец посмеялся и сказал: «А какой был вопрос?».

Put it on silent next time, mate!