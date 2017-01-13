Среди минчан-автомобилистов вопрос уборки снега стал острее в начале декабря: когда Мингорисполком снова обязал автовладельцев убирать снег возле своих машин . Лишь немногие восприняли эту новость позитивно. А вот как поступают автомобилисты в тех странах и городах, где снег — явление частое: чистят снег сами или же вызывают специальные службы? Об этом нам рассказали жители Канады, Германии, Финляндии, Норвегии, Польши и России.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Канада

— Климат и природа в Торонто очень похожи на белорусские, — рассказал Юрий, который около 20 лет назад эмигрировал в Канаду из Беларуси. — Не скажу, что снегом нас заваливает очень сильно. Чаще по дороге стелется поземка. Масштабы наших снегопадов бывают преувеличены в новостях по телевизору. Если начинается снегопад, то сразу же выходит техника и оперативно все убирает. Все трассы в стане посыпают чистой солью, но жалоб на это нет.





То, что соль разъедает машины, мало кого волнует — машины канадцы покупают новые, и срок их службы 5 лет, потом от них избавляются. Соль разъедает обувь? Это также не тревожит людей — как правило, канадцы имеют уличную обувь (кстати, часто люди пользуются калошами ), а на работе переобуваются в офисную обувь.

Уборкой хайвэев (многополосных скоростных трасс) занимаются государственные службы. А в городах — и государственные службы, и контрактники — частные фирмы или лица, у которых есть необходимая техника.





— Дворников в Канаде нет. Вручную убирают только на территориях частных домов. Например, моя семья живет в собственном доме и на своей территории мы убираем сами. Для этого у нас есть ручной снегоуборщик, который работает на бензине, да еще несколько обычных лопат.

Хозяин частного дома обязан также убирать дорожку перед домом, по которой ходят горожане. По канадским законам, если идет снег, то убирать его надо не позднее чем через два часа, после того как снегопад закончится.





— Это очень серьезный вопрос: если кто-то из пешеходов на дорожке у твоего дома поскользнется и упадет, можно получить за это штраф. Если же человек еще и покалечится, дело может закончиться судебными разборками: можно досудиться до оплаты больничных пострадавшему до конца жизни.

Кто будет убирать возле многоэтажных апартаментов и таунхаусов, решает их владелец. Как правило, заключается договор с фирмой: она наводит порядок на парковке.

— А вот обязанности чистить снег у автомобилей, если она припаркована где-то на улице, у наших водителей нет, в отличие от минских, — рассмеялся Юрий.

Польша

— Дороги в Варшаве чистят снегоуборочные машины, проезжую часть и тротуары обильно посыпают песчано-соляной смесью, — рассказала AUTO.TUT.BY Елена, которая пять лет назад переехала в Польшу из Украины. — Бывает так, что территория никому не принадлежит, это место и вовсе могут не убирать.

Дворы многоэтажных домов убирают специальные службы. За это жильцы дома делают отчисления в фонд, который помимо прочего предполагает и уборку придомовой территории. Но возле своих машин автовладельцы убирают сами.

Хозяева убирают снег возле построек, которые находятся в частной собственности — дома или магазина. Девушка отметила, что поляки убирают исключительно свою территорию — чужую никто убирать не станет.

А вот уборкой улиц в популярном у белорусов Белостоке занимаются 5−6 частных фирм. И если возле частных домов хозяева чистят снег сами, то возле многоэтажек — уборщики.

— Снега сейчас мало. Но если вдруг снегопад завалит город, то дворы многоквартирных домов будут убирать специальные службы. Хозяева машин не пойдут убирать снег возле своих машин, даже если будут сугробы. Разве что выехать надо будет куда-то на машине, — рассказал житель польского Белостока пан Александр.

Мужчина рассказал, что недавно у них вышел закон, который регламентирует, что уборочная техника выезжает убирать город через час после окончания снегопада.

— Люди из-за этого спорят: как так, снег идет, а дороги не убирают? А фирмы по уборке отвечают: зачем нам убирать, если снег еще падает? Также многим полякам не нравится, что дороги посыпают солью, отчего портятся машины и обувь. Хотя есть и те, что говорят: сыпьте больше, потому что очень скользко. Так что на всех не угодишь…

Финляндия

— Хоть традиционно Финляндия считается снежной страной, но сейчас снега у нас выпадает меньше, чем лет десять-двадцать тому назад, — рассказала Минна Тихинен, жительница небольшого городка Юлеярве на юго-западе страны. — Тем не менее снег всегда есть, но передвигаться пешком или на машине жителям он не мешает. Дороги у нас очень хорошие.

Дорог с подогревом в Финляндии нет. Разве что перед входом возле больших магазинов устраивают теплые островки, чтобы покупателю было комфортно туда зайти.

Уборкой проезжей части и тротуаров занимаются государственные и частные компании. К работам также привлекаются местные фермеры, имеющие в своем хозяйстве небольшие трактора. С ними городские власти заключают договор, в котором прописывается стоимость работ, место и время уборки, которое строго соблюдается. Как правило, убирают дороги ночью или ранним утром — чтобы не мешать жителям. О том, что дорогу будут убирать, дорожные службы предупреждают заранее, для того чтобы автовладельцы убрали свои машины. В противном случае авто эвакуируют.





Финны, которые имеют во владении частный дом с территорией, следят за порядком самостоятельно. Убирать или не убирать свои владения — хозяин решает сам.

А вот жильцы многоквартирных домов заключают договор с какой-либо частной компанией, которая и следит за порядком в их дворе. У такой фирмы есть необходимое оборудование для летней и зимней уборки. Но дворников с лопатами в Финляндии вы не увидите — ручной труд здесь очень дорого стоит, поэтому все работы проводятся с использованием компактной дорожной техники.

— Жильцам дома нет необходимости самим откапывать свои машины на парковке: к утру во дворе будет наведен порядок. Снег может остаться разве что между припаркованными машинами, куда на тракторе не подберешься, — говорит Минна.





Кстати, некоторые финские дороги посыпают солью и песком, улицы во многих городах — круглым гравием, но в Хельсинки применяют размельченный щебень. Дорожные рабочие делают это очень тщательно, чтобы не осталось необработанного места.

— За этим следят очень строго. Потому что, если вдруг человек упадет на льду и получит травму, то отвечать за это будет фирма, которая здесь убирала. Это чревато очень большими штрафами.

Норвегия

В этой скандинавской стране, как и в соседней Финляндии, дороги убирают государственные компании и частники: все зависит от категории и местонахождения дороги. Если дорога находится на территории, принадлежащей частнику или фирме, то и за порядком следит собственник. Но местные жители отмечают, что нередко владельцы забывают о своих обязанностях и проход остается заметенным.

Какая из фирм будет убирать дороги в городах, городские власти решают путем проведения конкурса. Но если компания, которая выиграла тендер, плохо справляется со своими обязанностями и норвежцы жалуются на качество уборки, то фирму оштрафуют и расторгнут с ней контракт, а в следующем году дел с ней иметь уже не будут. Очень часто власти просят местных фермеров, у которых есть тракторы, помочь в уборке снега. Кто-то из них помогает за деньги, а кто-то и бесплатно.





Дворников с лопатами вы здесь также не увидите — весь процесс уборки механизирован. Кстати, окончания снегопада, как в Польше, здесь не ждут: может завалить всю дорогу. Дорожники сгребают снег в большие кучи у дорог, но если снега выпало очень много — его вывозят за город. В приморских городах его высыпают прямо в море.

В Норвегии дороги тоже посыпают солью, но только в том случае, если есть гололед и ожидается понижение температуры. Тротуары и велодорожки обрабатывают песком.





О том, что дороги будут убирать, норвежцев оповещают заранее, для того чтобы люди убрали свой транспорт. Автомобилистам нельзя парковать свои машины и возле куч снега — за это можно получить штраф.

— Некоторые люди игнорируют предупреждения и оставляют машины в местах, где работает снегоуборочная техника. Но в этом случае, если чью-то машину повредят уборщики, то ремонтировать ее владелец будет сам или ущерб покроет страховка, — рассказал AUTO.TUT.BY норвежец Тор Хеннинг.

Тор живет в небольшом городке Сеуда на юге Норвегии. Проблем от снега в городе у них не бывает: улицы, некоторые тротуары, парковки и стадион отапливаются — под ними проходят трубы с теплой водой.



В городе Сеуда подогреваются дороги и некоторые тротуары, поэтому снег сразу тает







— Это не типично для всей Норвегии. В Сеуда это возможно благодаря заводу по изготовлению марганцевых сплавов: в процессе производства образуется теплая вода, ее и пускают по трубам под дорогами города, — пояснил мужчина.

Тору Хеннингу приходится много ездить по своей стране, поэтому он постоянно мониторит дорожную ситуацию.

— Во время сильных снегопадов, когда ситуация критическая, машины ездят колонной: впереди идет снегоуборщик, который ковшом чистит дорогу, а за ним двигаются люди на своем транспорте. В таких случаях важно не отстать от колонны, потому что есть риск остаться в снежном плену надолго. Но, как правило, сейчас таких случаев не бывает: у всех есть мобильные телефоны, и если ты отстал, то сразу же можешь сообщить, чтобы тебя подождали.

В то же время в Норвегии есть узкие горные дороги, по которым зимой ездить нельзя. Их закрывают осенью и открывают лишь в середине мая.

— Чистят дороги у нас хорошо. Но и сами норвежцы часто берут в руки лопаты и откапывают свои машины из-под снега. Ничего удивительного в этом нет. В крайнем случае, если ехать на автомобиле никуда не надо, он просто стоит засыпанный. Но для дорожных служб машину в этом случае мы обозначаем — чтобы не загребли ковшом.

Россия

Касаясь уборки снега в России, мы намеренно не писали про Москву, Смоленск или Санкт-Петербург — города, расположенные относительно близко к Беларуси. Вместо этого разузнали, как обстоит дело с уборкой снега в дальневосточном Хабаровске.

— Снег в Хабаровске выпадает в конце октября, а лежит до апреля. Поэтому вопрос уборки снега для нас очень актуален, — рассказала Анастасия. — Но сейчас мы не жалуемся: убирать начали лучше, чем еще пару лет назад. Чаще дорожники делают это ночью. Больше внимания, конечно, уделяют центру города: по улицам на некотором расстоянии друг от друга идут несколько снегоуборочных машин. У нас весь город в сплошных горках — местность холмистая, если будет лежать снег, то ни одна машина не поедет. Дороги чистят до асфальта, иначе образуется снежный накат, а это 100% аварии. Тротуары тоже до плитки вычищают, только между швами остается снег.





Как только в Хабаровске выпадает снег, центральные дороги и тротуары, посыпают реагентами — солью с песком.

— Снег с тротуаров дорожников заставляют вывозить, раньше они могли этого не делать, — говорит девушка.

Во дворах многоэтажных домов дворники чистят дороги и тротуары. Кстати, дворовые тротуары песком не посыпают. Не подходят уборщики к личному транспорту. Никто не заставляет откапывать машины, стоящие во дворах — можно этого и не делать: «не хочешь — не чисти, потом не выедешь». В частном секторе дворы убирают сами владельцы, а на прилегающих к ним дорогах снег просто укатан.





































— Два года назад, в декабре, у нас был такой сильный снегопад, что мы даже не добрались на работу. Общественный транспорт не ходил. Легковой транспорт если и откапывался и выезжал из гаража или со стоянки, то сразу застревал через пару метров. Тогда даже дворы чистила техника. Снег, собранный с тротуара, лежал на обочине и был высотой в один этаж. В этом году, наоборот, снега мало.

Германия

Ольга переехала в Берлин около 15 лет назад, до этого жила с семьей в Монголии, а там снега нет — все сметает ветер.

— Не сказать, что и в Берлине очень много снега. Он выпадает, а потом довольно быстро тает. Конечно, пару раз нам удалось покататься на санках, но это редкость. За те годы, что живу в Германии, большой снегопад был всего раза три, — рассказала девушка. — Помню, лет шесть назад, выпало очень много снега. Тогда на парковках его никто не чистил, лежали сугробы и машины ездили через них.

















Уборка снега в Берлине в основном происходит механизированно — широкие проезжие части убирают большие снегоубощики, тротуары — маленькие машины. Дворники с лопатами есть, но это большая редкость, в основном они убирают снег там, где машины не могут подъехать.

— Дороги посыпают здесь мелкими камушками и песком, а весной их собирают пылесосом. Использовать соль на дорогах во многих частях Германии, в особенности на тротуарах, не принято.

Территорию частных домов и часть тротуара перед своим домом владельцы содержат в порядке сами. Некоторые немцы заключают контракт с фирмой, которая занимается уборкой снега.



Во дворе Ольги чистят только дорожки для пешеходов, а место для машины стоит 30 евро



…остальные авто стоят на дороге со стороны улицы

— Я с мужем живу в шестиэтажном четырехподъездном доме. Личные машины у нас можно поставить во дворе, но за это надо платить 30 евро в месяц. Кто не хочет платить — ставят авто со стороны улицы. Хотя это правило распространяется не на все дома, есть дворы с бесплатной парковкой. Но не так уж важно — платит за стоянку владелец машины или нет, снег у своего авто каждый водитель убирает сам. Хотя это не обязанность автомобилиста, может и не убирать, а просто так выехать.

Во дворе Ольги два раза в неделю убирает специально нанятый владельцем дома человек, который еще следит и за чистотой в подъездах, а также чинит что-нибудь по мелочи, если в этом есть необходимость. Но если выпадает снег, то рано утром его обязательно убирают.

Возле каждого двора в Берлине установлен дорожный знак, который именно в этом месте запрещает парковку личного транспорта — это проезд для пожарных машин.

— С этим проездом очень строго. Если водитель остановится в этом месте просто, чтобы кого-то подождать и не помешал пожарным — он заплатит штраф 10 евро. Но если его машина помешает проезду — штраф составит 65 евро. А если машину еще при этом и эвакуируют, то сумма штрафа будет не меньше 120 евро.