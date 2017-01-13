﻿ В Речицком районе в лобовом столкновении Renault и Toyota Land Cruiser пострадали 7 человек. 21.by
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В Речицком районе в лобовом столкновении Renault и Toyota Land Cruiser пострадали 7 человек

14.01.2017 14:18 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось в Речицком районе Гомельской области 14 января, около 10.00, на трассе Речица — Лоев.


О происшествии на Горячую линию TUT.BY сообщил читатель.

Водитель Renault Logan ехал из Лоева в Гомель, водитель Toyota Land Cruiser — навстречу. Кто именно нарушил ПДД, выехав на встречную полосу движения, на месте происшествия выясняют сотрудники ГАИ и следователи.

В аварии пострадали семь человек: водитель и пассажир Renault, а также водитель и четверо пассажиров внедорожника. Они госпитализированы.

 
Теги: Гомель
 
 
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ДТП случилось 14 января, около 10.00, на трассе Речица - Лоев.

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