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В Речицком районе в лобовом столкновении Renault и Toyota Land Cruiser пострадали 7 человек
ДТП случилось в Речицком районе Гомельской области 14 января, около 10.00, на трассе Речица — Лоев.
О происшествии на Горячую линию TUT.BY сообщил читатель.
Водитель Renault Logan ехал из Лоева в Гомель, водитель Toyota Land Cruiser — навстречу. Кто именно нарушил ПДД, выехав на встречную полосу движения, на месте происшествия выясняют сотрудники ГАИ и следователи.
В аварии пострадали семь человек: водитель и пассажир Renault, а также водитель и четверо пассажиров внедорожника. Они госпитализированы.
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ДТП случилось 14 января, около 10.00, на трассе Речица - Лоев.
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