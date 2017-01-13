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Авиакатастрофу истребителя на авиашоу в Таиланде заснял очевидец

14.01.2017 14:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел рано утром в субботу в городе Хатьяй в провинции Сонгкхла. Самолет выполнял маневр атаки и внезапно начал падать, после удара о землю произошел взрыв.

Авиакатастрофу истребителя на авиашоу в Таиланде заснял очевидец
© Фото: МЧС
Проблемы при посадке самолета возникли в аэропорту Гомеля

В результате катастрофы пилот истребителя погиб. На земле пострадавших нет.

Власти страны инициировали расследование ЧП. Премьер-министр страны, генерал Прают Чан-Оча выразил свои соболезнования родным и близким погибшего пилота.

 
Теги: Гомель
 
 
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Кадры авиакатастрофы истребителя Jas 39C Gripen ВВС Таиланда попали в объектив камеры зрителя, присутствовавшего на авиашоу, посвященном Дню детей.

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