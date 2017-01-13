Инцидент произошел рано утром в субботу в городе Хатьяй в провинции Сонгкхла. Самолет выполнял маневр атаки и внезапно начал падать, после удара о землю произошел взрыв.



© Фото: МЧС Проблемы при посадке самолета возникли в аэропорту Гомеля

В результате катастрофы пилот истребителя погиб. На земле пострадавших нет.

Власти страны инициировали расследование ЧП. Премьер-министр страны, генерал Прают Чан-Оча выразил свои соболезнования родным и близким погибшего пилота.