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Авиакатастрофу истребителя на авиашоу в Таиланде заснял очевидец
14.01.2017 14:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел рано утром в субботу в городе Хатьяй в провинции Сонгкхла. Самолет выполнял маневр атаки и внезапно начал падать, после удара о землю произошел взрыв.
В результате катастрофы пилот истребителя погиб. На земле пострадавших нет.
Власти страны инициировали расследование ЧП. Премьер-министр страны, генерал Прают Чан-Оча выразил свои соболезнования родным и близким погибшего пилота.
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Кадры авиакатастрофы истребителя Jas 39C Gripen ВВС Таиланда попали в объектив камеры зрителя, присутствовавшего на авиашоу, посвященном Дню детей.
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