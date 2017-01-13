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Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП в Гомельском районе

14.01.2017 14:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Подробности смертельной аварии в Гомельском районе на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

ДТП произошло в минувшую пятницу. По информации следствия, водитель легкового авто выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью". В результате аварии водитель и два пассажира легкового автомобиля, все — жители Гомельского района, скончались на месте происшествия. Мужчина, сидевший за рулем "Газели", был госпитализирован.

Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП в Гомельском районе
© Фото: УСК по Гомельской области
Golf и ГАЗель столкнулись в Гомельском районе: три человека погибли

"По факту ДТП в Гомельском районе, в результате которого погибли люди, возбуждено уголовное дело. Следователи вместе с экспертами устанавливают причины аварии, назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы", — сообщила Мария Кривоногова в эфире радио Sputnik.

Следователи обращаются к гражданам, ставшим очевидцами происшествия, с просьбой с просьбой обратиться в следственное управление лично либо по телефону в Гомеле 70-45-49.

Комментарий официального представителя управления Следственного комитета по Гомельской области Марии Кривоноговой о смертельной аварии в Гомельском районе слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Гомель
 
 
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Трагедия произошла на 28-м километре трассы между населенными пунктами Сосновка и Абакумы – легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, погибли три человека.

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