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Белорусские биатлонистки принимают участие в спринте. Мультимедийный онлайн TUT!

14.01.2017 16:35 — Разное | Tut.by  
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Пять белорусских биатлонисток принимают участие в спринтерской гонке в рамках этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.


Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

Нашу команду представят Кристина Ильченко (№2), Дарья Домрачева (№32), Надежда Скардино (№34), Ирина Кривко (№62), Надежда Писарева (№95).

Главные фаворитки получили следущие стартовые номера: Татьяна Акимова (№28), Франциска Хильдебранд (№33), Франциска Пройсс (№40), Кайса Макарайнен (№43), Лаура Дальмайер (№55), Габриэла Коукалова (№64), Жюстин Брайсаз (№65), Мари Дорен-Абер (№75), Доротея Вирер (№82), Марен Хаммершмидт (№90), Анаис Бескон (№97).

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.

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Пять белорусских биатлонисток принимают участие в спринтерской гонке в рамках этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.

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