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Белорусские биатлонистки принимают участие в спринте. Мультимедийный онлайн TUT!
Пять белорусских биатлонисток принимают участие в спринтерской гонке в рамках этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Нашу команду представят Кристина Ильченко (№2), Дарья Домрачева (№32), Надежда Скардино (№34), Ирина Кривко (№62), Надежда Писарева (№95).
Главные фаворитки получили следущие стартовые номера: Татьяна Акимова (№28), Франциска Хильдебранд (№33), Франциска Пройсс (№40), Кайса Макарайнен (№43), Лаура Дальмайер (№55), Габриэла Коукалова (№64), Жюстин Брайсаз (№65), Мари Дорен-Абер (№75), Доротея Вирер (№82), Марен Хаммершмидт (№90), Анаис Бескон (№97).
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.
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Пять белорусских биатлонисток принимают участие в спринтерской гонке в рамках этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.
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