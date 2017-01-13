За два дня, 13−14 января, на территории Беларуси произошло три ДТП, в которых погибло шесть человек. Из-за плохих погодных условий ГАИ просит водителей быть предельно осторожными, а пешеходов внимательными.



Фото: УГАИ МВД

Фото: УГАИ МВД

Фото: УГАИ МВД

Фото: УГАИ МВД

Фото: УГАИ МВД

Как сообщила AUTO.TUT.BY представитель пресс-службы УГАИ МВД Анна Банадык плохая погода спровоцировала 302 ДТП на территории республики, в которых погибло шесть человек.

Так, 13 января в Гомельском районе около 16.30, на дороге Сосновка — Бобовичи — Абакумы произошло столкновение VW и «Газели». В результате аварии водитель и два пассажира VW от полученных травм скончались на месте. Водителя «Газели» доставили в больницу.

Утром, 14 января, на трассе М7 Минск-Ошмяны произошло лобовое столкновение на встречной полосе. Молодая пара ехала — муж и жена, 1992 и 1994 годов рождения ехали на автомобиле Renault. Водитель выехал на встречную полосу для обгона, где столкнулся с Mercedes. Молодая пара от полученных ран погибла на месте.

Второе ДТП 14 января произошло на автодороге Минск-Витебск в Логойском районе. Водитель Citroen также пошел на обгон по встречной полосе, где также столкнулся со встречным транспортом. Погиб пассажир Citroen. Этим же днем троих госпитализировали также после столкновения на трассе Р23, а в Гомельской области произошло столкновение автомобилей Renault и Toyota, в котором пострадало семь человек.

ГАИ призывает водителей быть предельно осторожными в плохую погоду: по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте, соблюдать скоростные режимы, не выезжать на встречную полосу для обгона и соблюдать дистанцию.

— ДТП, в которых погибли люди, произошли по одному сценарию — водители пошли на обгон по встречной полосе. Это стоило жизни и им, и их пассажирам. Погодные условия сложные, снег постоянно идет, дорожники не успевают почистить трассы. Это еще больше усложняет дорожную обстановку, — сказала Анна Банадык. — Водителей мы просим быть предельно внимательными на дороге. В такую погоду постарайтесь не обгонять и исключить выезд на встречную полосу. Пешеходов тоже мы просим быть внимательными — потому что из-за снегопада у водителей сильно ограничена обзорность, постарайтесь обозначить себя световозвращающими элементами, чтобы стать заметнее в сложных погодных условиях.