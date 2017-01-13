70-летняя американка умерла от инфекции, вызванной штаммом бактерии Klebsiella pneumoniae, которую не смогли победить все 26 антибиотиков, одобренных в США. Об этом сообщается в отчете американского Цента по контролю и профилактике заболеваний, передает издание « Индикатор ».



Фото: Reuters / Francisco Bonilla

После долгого пребывания в Индии, 70-летняя жительница США была госпитализирована в Нью-Дели из-за ранения голени. Врачи поставили диагноз: заражение штаммом бактерии Klebsiella pneumoniae, который обладает устойчивостью ко многим антибиотикам. Когда женщина вернулась в США, инфекция уже начала распространяться по всему организму.

Врачи лечили больную 26 антибиотиками, которые были разрешены в США. Анализы показали, что этот штамм был устойчив ко всем этим препаратам. Пациентка скончалась в сентябре от септического шока. Вскоре после ее смерти ученые выяснили, что этот штамм не обладал устойчивостью к антибиотику фосфомицину, который не был одобрен в США.

Шотландский ученый из Университета Стратклайда, который участвовал в исследовании, сказал, что этот антибиотик разрешен для внутривенного введения пациентам в Великобритании и некоторых европейских странах (в том числе в Беларуси). По словам ученых, врачи должны иметь больше свободы действий в использовании лекарств, которые разрешены в других странах.