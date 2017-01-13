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В Бресте водитель BMW X5 потерял сознание и врезался в торговый павильон

14.01.2017 18:08 — Разное | Tut.by  
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В Бресте водитель BMW потерял сознание во время движения и врезался в торговый павильон. Об этом сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.


Фото: пресс-служба УГАИ УВД Брестского облисполкома

Несчастный случай произошел 14 января около 13.00 в микрорайоне Южный. По предварительной информации, 53-летний житель Брест двигался на BMW X5 по улице Жукова в направлении улицы Рокоссовского.







В какой-то момент водителю стало плохо — предположительно, у мужчины во время движения случился инфаркт. Потеряв контроль над автомобилем, он врезался в торговый павильон. Мужчина скончался на месте происшествия.


Фото: пресс-служба УГАИ УВД Брестского облисполкома

По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
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