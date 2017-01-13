В Бресте водитель BMW потерял сознание во время движения и врезался в торговый павильон. Об этом сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



Фото: пресс-служба УГАИ УВД Брестского облисполкома

Несчастный случай произошел 14 января около 13.00 в микрорайоне Южный. По предварительной информации, 53-летний житель Брест двигался на BMW X5 по улице Жукова в направлении улицы Рокоссовского.













В какой-то момент водителю стало плохо — предположительно, у мужчины во время движения случился инфаркт. Потеряв контроль над автомобилем, он врезался в торговый павильон. Мужчина скончался на месте происшествия.



Фото: пресс-служба УГАИ УВД Брестского облисполкома

По факту ДТП проводится проверка.