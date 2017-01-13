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В Бресте водитель BMW X5 потерял сознание и врезался в торговый павильон
В Бресте водитель BMW потерял сознание во время движения и врезался в торговый павильон. Об этом
Несчастный случай произошел 14 января около 13.00 в микрорайоне Южный. По предварительной информации, 53-летний житель Брест двигался на BMW X5 по улице Жукова в направлении улицы Рокоссовского.
По факту ДТП проводится проверка.
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Предположительно, у мужчины во время движения случился инфаркт. Потеряв контроль над автомобилем, он врезался в торговый павильон. Мужчина скончался на месте...
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