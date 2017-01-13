Госавтоинспекция Беларуси призывает водителей отказаться от поездок на время снегопадов, а в случае необходимости сесть за руль — выбирать безопасную скорость и воздержаться от опасных маневров, сообщает радио Sputnik Беларусь.

Минск - Ошмяны" title="Смертельное ДТП на трассе Минск - Ошмяны" class="">

Минск - Ошмяны" title="Смертельное ДТП на трассе Минск - Ошмяны" class=""> © Фото: УГАИ МВД Беларуси Ушли в лобовое: ГАИ сообщает о серии ДТП со смертельными исходами

"Мы призываем водителей, если уже вы вынуждены ехать, будьте предельно аккуратными, выбирайте безопасную скорость и исключайте всяческие обгоны, опережения, лишние маневры. Не надо идти на риск и подвергать опасности жизни близких людей", — подчеркнула старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Анна Банадык.

По информации ГАИ, неоправданный обгон стал причиной смертельной аварии на трассе Минск — Ошмяны. Водитель не успел завершить маневр и столкнулся со встречным автомобилем, в результате два человека погибли.

Еще одно лобовое столкновение со смертельным исходом произошло на 49-м километре трассы Минск — Витебск в Логойском районе. Водитель легкового автомобиля пытался обогнать фуру, но в итоге не успел вернуться в свою полосу. В аварии погибла пассажирка легкового автомобиля.

Также три человека оказались в больнице после аварии на трассе Речица — Лоев, там столкнулись два легковых автомобиля. Среди госпитализированных — ребенок 15 лет.

В ГАИ призывают водителей на время снегопадов отказаться от дальних поездок и, если вы все же оказались за рулем, выбирать безопасную скорость и воздержаться от опасных маневров. Кроме того, предельно бдительными просят быть и пешеходов.

"В сумерках, когда идет снег, водителям очень сложно заметить пешехода. Поэтому просим пешеходов также быть предельно внимательными, соблюдать правила и использовать световозращающие элементы даже в городе, а также не выходить на пешеходные переходы, пока все автомобили не успеют остановиться", — подчеркнула Банадык.

Комментарий старшего инспектора по особым поручениям УГАИ МВД Анны Банадык о сложной ситуации на дорогах слушайте на радио Sputnik Беларусь.