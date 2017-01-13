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"Белэнерго": ситуация в электросетях более чем обычная

14.01.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 янв — Sputnik. Ситуация в электросетях, несмотря на сильный снегопад, более чем обычная, сообщил в субботу вечером начальник информационно-аналитического отдела Государственного производственного объединения "Белэнерго" Александр Мальков.

"В целом снегопад идет без ветра и электросети не беспокоит. Если и появляются единичные отключения по республике, то не факт, что связанные со снегом. Появляются и устраняются в обычном порядке, четко оперативно, с соблюдением мер безопасности. Они и в погожий день появляются и устраняются. Так что ситуация в электросетях более чем обычная", — написал Мальков на своей странице в Facebook.

Руководители  энергосистемы, по его словам, находятся на связи с диспетчерами РУП "Объединенное диспетчерское управление", куда стекается вся информация по республике.

Основная сеть энергосистемы (линии 220 и 330 кВ) работает устойчиво, режим работы ведется диспетчерами в соответствии с графиками потребления энергии. На местах — в районных диспетчерских службах — специалисты ведут постоянный мониторинг состояния распределительных сетей и отслеживают ситуацию, в случае необходимости принимают решения, управляют оперативными бригадами.

Сильные снегопады накрыли республику в субботу. Сложные погодные условия стали причиной возникновения ряда смертельных ДТП по всей стране. Синоптики накануне по республике "оранжевый" уровень опасности.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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Энергетики отметили, что снегопад идет без ветра, поэтому существенных аварий на электросетях не фиксируется; тем не менее, руководители энергосистемы постоянно...

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